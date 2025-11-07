Развеяны самые популярные мифы о приготовлении в микроволновке

Микроволновка есть на кухне у каждого. Она помогает быстро разогреть или приготовить пищу, но безопасна ли она для здоровья?

Любой способ использования тепла влияет на структуру нашей пищи. Например, чем дольше вы что-то нагреваете и чем это тепло интенсивнее, тем сильнее разрушаются некоторые вещества. Кроме того, многие витамины (особенно витамин С и витамины группы В) растворяются в воде и при варке из продукта вымываются.

Микроволновая печь греет не посуду с едой, а саму пищу. Одно исследование 2009 года показало, что больше всего витамина С (более 30%) было утрачено при варке брокколи, а лучше всего в этом показала себя пароварка. Что касается микроволновки, то при приготовлении в ней потери витамина С составили 16%.

Но всё же микроволновка может быть опасной для здоровья. И дело здесь в двух компонентах: пластике и акриламиде. При нагревании многие виды пластика могут выделять химические вещества в пищу. Согласно результатам исследования 2023 года, за один цикл разогрева некоторые пластиковые контейнеры выделяют миллиарды частиц пластика.

Акриламид образуется в картофеле и хлебе, если их сильно нагревать - жарить или запекать. Этот элемент в исследованиях на животных показал себя как канцероген. Есть также гипотеза, что микроволны могут способствовать формированию акриламида, но точных подтверждений этого нет. В качестве меры предосторожности вы можете замачивать или слегка отваривать картошку перед финальным способом приготовления.