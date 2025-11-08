Названа самая популярная еда у зумеров

Директор кофеен Амирян: зумеры выбирают небольшие блюда для впечатлений
У зумеров появился новый подход к заказу еды в кофейнях — фрагментированный: они все чаще выбирают еду так же, как контент в сторис — сериями. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор сети кофеен «Здрасьте» Гнел Амирян.
«Зумеры все чаще выбирают еду так же, как контент в сторис, — сериями. Вместо одного блюда — несколько маленьких. Вместо плотного обеда — дегустация вкусов из разных блюд — сэндвичей, сырников, сэта брускет. Предпочтения зумеров смещаются в пользу небольших блюд, которые можно заказывать в сетах», — рассказал эксперт.
Он также добавил, что молодая аудитория просит «что-нибудь на три вилки», «маленький десерт, чтобы просто попробовать».
«Для них становится все более важным не столько насытиться, сколько собрать коллекцию впечатлений. Вкус — это контент. Каждый кусочек — отдельный сюжет, а тарелка превращается в ленту микроисторий», — отметил Амирян.
Директор сети кофеен подчеркнул, что этот тренд пришел из Азии.
«Сначала с напитками — через волну бабл-ти, где главное пережить игру текстур и палитру меняющихся вкусов. Сегодня тренд продолжается уже в формате фрагментированной еды. Молодая аудитория переносит принципы японского ритуала на свой повседневный ритм: пробовать, собирать палитру ароматов, эмоций и ощущений. Затем документировать свои впечатления в соцсетях как целую гастрономическую историю трапезы», — заявил он.
По мнению эксперта, фрагментированная еда стала естественным продолжением визуальной культуры поколения.
«Тренд в еде подчиняется тем же законам, что и короткие видео, сторис или трек-листы: внимание движется быстро, интерес рождается из смены ощущений. Важно не съесть много, а прожить больше — в оттенках, текстурах и комбинациях. Так формируется новая культура кофеен. Пространство, где вкус — это поток коротких историй. Где азиатская идея множества мелких порций превращается в зумерский стиль жизни — динамичный, игровой, социальный», — заключил Амирян.