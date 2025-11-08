Как продлить жизнь продуктам в холодильнике и морозилке

Свежесть продуктов зависит не только от сроков годности, но и от их грамотного хранения в холодильнике и морозилке. О том, как продлить жизнь продуктам, Роскачество рассказало в своем Telegram-канале.

Во-первых, сырые и готовые продукты необходимо держать отдельно. Во-вторых, продукты с сильным запахом - колбасу, рыбу, специи и т.д. - следует помещать в герметичные контейнеры или оборачивать в фольгу. Также рекомендуется после вскрытия консервов перекладывать их содержимое в стеклянную посуду, чтобы не было окисления, и не ставить скоропортящиеся продукты на дверцу, поскольку там температура выше, чем в центре холодильника.

"Очищайте холодильник раз в неделю. Удаляйте просроченные продукты и протирайте полки раствором соды или уксуса", - посоветовали эксперты.

Что касается молочных продуктов, то их лучше хранить в закрытой упаковке и вдали от овощей и фруктов, так как они выделяют этилен, который ускоряет порчу. Яйца рекомендуется держать в заводской упаковке на средней полке, а не на дверце. Помимо этого, перед использованием их следует мыть и проверять целостность скорлупы.

Свежее мясо стоит хранить в герметичных контейнерах не более 1-2 суток, а для длительного хранения его надо замораживать.

"Отделите мясо и рыбу от молочных продуктов, чтобы избежать перекрестного загрязнения", - добавили специалисты.

Фрукты и овощи они посоветовали держать в ящиках внизу холодильника. При этом мыть их заранее не нужно, поскольку влага только ускорит появление плесени. Подгнившие же плоды лучше убрать подальше - так они не смогут заразить остальные.

Хранение продуктов в морозильной камере тоже имеет свои правила. Прежде всего температура хранения должна быть от -18℃ до -25℃.

"При этих значениях продукты не теряют питательных свойств и не образуют лед внутри тканей", - пояснили в Роскачестве.

Также рекомендуется использовать герметичную упаковку и замораживать только свежие продукты, так как еда с истекающим сроком годности уже содержит активные микроорганизмы, заморозка их не сможет уничтожить.

Важно и товарное соседство: мясо должно лежать отдельно от рыбы, фрукты и ягоды - отдельно от полуфабрикатов, готовые блюда - на отдельной полке. При этом нельзя замораживать продукты повторно, иначе это разрушит их структуру, сделав небезопасными.

Эксперты также рассказали о сроках хранения. Так, свинину можно держать до шести месяцев, говядину - до одного года, тушку курицы - до одного года, части курицы - до трех месяцев, фарш - до трех месяцев, жирные сорта рыбы - до семи месяцев, нежирные сорта рыбы - до девяти месяцев, пельмени и вареники - до 4-6 месяцев, сливочное масло - до четырех месяцев, фрукты и ягоды - до 8-12 месяцев, зелень - до шести месяцев. Причем последнюю эксперты советуют замораживать в воде или масле. А вот яйца целыми лучше не класть в морозилку - намного лучше хранить взбитые желтки и белки, они могут пролежать в морозилке до одного года.

"Обязательно подписывайте пакеты с датой заморозки - так легче контролировать срок хранения", - отметили в Роскачестве.

Там также поделились правилами организации пространства. В первую очередь следует использовать контейнеры и зип-пакеты - они защищают от запахов и экономят место. Помимо этого, нужно соблюдать циркуляцию воздуха (не ставить продукты вплотную к задней стенке) и не перегружать полки, чтобы холодный воздух мог свободно циркулировать.