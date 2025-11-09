Мясо по-французски: секрет сочного блюда в волшебном соусе
Мясо по-французски — классика, которая никогда не надоедает. По словам Натальи Калниной, для обычного ужина оно приготовляется за считанные минуты, а на праздник становится настоящим украшением стола.
Для него понадобятся:
- килограмм мяса;
- 3 ст. л. томатной пасты;
- 2 ст. л. сметаны;
- 2 ст. л. майонеза;
- 1 ч. л. горчицы;
- 150 г сыра;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ч. л. соли;
- черный перец по вкусу.
Свиной окорок или другое мясо нарезаем порционными кусками, отбиваем, солим, перчим и смазываем томатной пастой. Затем оставляем мариноваться на пару часов. После этого выкладываем мясо на противень, сверху наносим слой соуса из сметаны, майонеза, горчицы и чеснока и отправляем запекаться на 35 минут при 200 градусах. Затем посыпаем тертым сыром и доводим до готовности еще 10 минут. В качестве гарнира к этому прекрасному мясу подойдет нежнейшее картофельное пюре на молоке и сливочном масле.