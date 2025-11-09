Мясо по-французски: секрет сочного блюда в волшебном соусе

Мясо​‍​‌‍​‍‌ по-французски — классика, которая никогда не надоедает. По словам Натальи Калниной, для обычного ужина оно приготовляется за считанные минуты, а на праздник становится настоящим украшением стола.

© ГлагоL

Для него понадобятся:

килограмм мяса;

3 ст. л. томатной пасты;

2 ст. л. сметаны;

2 ст. л. майонеза;

1 ч. л. горчицы;

150 г сыра;

2 зубчика чеснока;

1 ч. л. соли;

черный перец по вкусу.

Свиной окорок или другое мясо нарезаем порционными кусками, отбиваем, солим, перчим и смазываем томатной пастой. Затем оставляем мариноваться на пару часов. После этого выкладываем мясо на противень, сверху наносим слой соуса из сметаны, майонеза, горчицы и чеснока и отправляем запекаться на 35 минут при 200 градусах. Затем посыпаем тертым сыром и доводим до готовности еще 10 минут. В качестве гарнира к этому прекрасному мясу подойдет нежнейшее картофельное пюре на молоке и сливочном ​‍​‌‍​‍‌масле.