Производитель Jameson зарегистрировал в России логотип и оформление бутылки

Ирландская компания Irish Distillers, производитель виски Jameson, зарегистрировала в России в качестве товарного знака название виски и цветовое оформление бутылки, в которой оно продается. Об этом сообщает ТАСС. Французский алкогольный конгломерат Pernod Ricard, владеющий компанией Irish Distillers, в 2023 году объявил о прекращении поставок продукции в РФ и закрыл представительство. Обе заявки на регистрацию товарных знаков подали из Ирландии в мае. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала их в ноябре. Знаки зарегистрированы по одному классу - алкогольные напитки, эссенции и экстракты. До этого сообщалось, что дом моды Chanel, покинувший российский рынок, зарегистрировал три товарных знака в Роспатенте. В октябре сообщалось, что компания "Шанель САРЛ", которая является правообладателем товарных знаков Chanel, с 2022 года подала в Роспатент 36 заявок на регистрацию товарных знаков в России.