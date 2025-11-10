Готовим зефир быстро: освежающий лимонный вариант
Очень вкусный зефир с кисло-сладким лимонным вкусом может получиться всего за 20 минут. Этот десерт не требует большого количества ингредиентов и потраченного времени, зато результат отменный, как заявляет автор канала «МИР ДЕСЕРТОВ NS».
Нам понадобятся:
- 65 г (2 шт) белков;
- 300 г сахара-песка;
- 200 г яблочного пюре;
- 40 г лимонного джема;
- 1 цедра лимона;
- 8 г агар-агара;
- 120 мл воды;
- щепотка лимонной кислоты.
Нужно взбить белки с половиной сахара до устойчивой густой пены, затем приготовить сироп из яблочного пюре, лимонного джема, цедры, оставшегося сахара и загустителя.
После этого влить его тонкой струйкой в белковую массу при непрерывном взбивании. Взбитую белковую массу отсадить на бумагу для выпечки и оставить на 2 часа для стабилизации.
