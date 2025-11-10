Готовим зефир быстро: освежающий лимонный вариант

Очень​‍​‌‍​‍‌ вкусный зефир с кисло-сладким лимонным вкусом может получиться всего за 20 минут. Этот десерт не требует большого количества ингредиентов и потраченного времени, зато результат отменный, как заявляет автор канала «МИР ДЕСЕРТОВ NS».

Нам понадобятся:

65 г (2 шт) белков;

300 г сахара-песка;

200 г яблочного пюре;

40 г лимонного джема;

1 цедра лимона;

8 г агар-агара;

120 мл воды;

щепотка лимонной кислоты.

Нужно взбить белки с половиной сахара до устойчивой густой пены, затем приготовить сироп из яблочного пюре, лимонного джема, цедры, оставшегося сахара и загустителя.

После этого влить его тонкой струйкой в белковую массу при непрерывном взбивании. Взбитую белковую массу отсадить на бумагу для выпечки и оставить на 2 часа для ​‍​‌‍​‍‌стабилизации.

