Зачем класть лимон в холодильник — неожиданный эффект

На качество продуктов почти всегда влияет способ хранения. Лимон в этом вопросе не исключение. «‎Рамблер» расскажет, почему цитрус лучше держать в холодильнике.

© Pawel Michalowski/legion-media

Сохранение витаминов

Витамин С, главный активный компонент лимона, крайне нестабилен: под воздействием тепла и света он быстро разрушается. При хранении при комнатной температуре лимон за пять–семь дней теряет до 30–40 процентов витамина С, тогда как в холодильнике — не более десяти процентов. Поэтому если вы хотите, чтобы лимон действительно оставался «витаминной бомбой», место ему не в вазе, а на нижней полке холодильника.

Замедление засыхания

Кожура обеспечивает лимону естественную защиту от влаги. Однако при комнатной температуре она быстро теряет эластичность, и плод становится твердым и сухим. В холодильнике испарение влаги замедляется, и лимон остается сочным до трех недель, в то время как на столе — максимум неделю.

Хранить лимоны лучше в отделении для овощей или в герметичном контейнере. Если разрезали фрукт — заверните его в пищевую пленку или поместите срезом вниз в небольшую емкость. Так он не высохнет и не будет впитывать посторонние запахи.

Снижение кислотности

Малоизвестный и самый неожиданный эффект: при охлаждении часть кислот, лимонная и яблочная, временно теряет активность, поэтому вкус фрукта становится мягче. Лимон из холодильника на вкус более сладкий, что особенно заметно в лимонадах или десертах.

Увеличение сочности

Холодный лимон проще выжать: его мякоть плотнее, и сок выходит равномернее. Бармены и кулинары давно заметили: охлажденный цитрус дает больше сока и меньше горечи, особенно если предварительно прокатать его по столу.

Усиление аромата

Лимон в холодильнике действует как естественный абсорбент запахов: впитывает лишнюю влагу и частично нейтрализует неприятные ароматы. Некоторые хозяйки кладут половинку лимона в контейнер с рыбой или в ящик для овощей — запах действительно становится свежее.

Кроме того, эфирные масла из цедры при охлаждении испаряются медленнее. Это делает аромат лимона более стойким, а значит, его можно использовать в домашних масках, скрабах и ароматерапии без потери свойств. Доказано, что лимонные эфирные масла обладают легким антибактериальным эффектом, что помогает замедлить порчу рядом лежащих продуктов.

Как правильно хранить лимон?

Чтобы цитрус действительно приносил пользу, соблюдайте простые правила:

Целые лимоны храните в овощном отделении холодильника при температуре +4…+6 °C.

Разрезанные — заворачивайте в пленку или кладите в герметичный контейнер.

Не храните рядом с луком и чесноком — лимон впитывает запахи.

Если фрукт начал подсыхать, заморозьте дольки или натрите цедру — она сохранит аромат даже в морозильной камере.

Кладя лимон в холодильник, вы сохраняете витамины, вкус и аромат, а заодно улучшаете качество других продуктов. Это простой, но эффективный трюк, который пригодится всем, кто хочет извлечь из цитруса максимум пользы.

