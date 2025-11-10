Простые правила, чтобы есть зимой вкусно и дешево

Для многих экономия – неприятное занятие. Денег итак нет, а тут приходится еще больше затягивать пояса. Даже в еде. Однако, на самом деле, экономия может быть приятной и выгодной не только для кошелька, но и здоровья.

Можно сделать заготовку для домашнего рагу. Особенно, если вы не знаете, куда девать кабачки. Их можно заморозить с морковью и перцем, нарезав все кубиками. Зимой такая смесь идеально подойдет для супов, рагу или запекания. Вместо дорогих замороженных овощей у вас всегда под рукой будет собственный овощной микс.

Помидоры лучше заморозить. В последние годы многие стали готовить вяленые томаты, но это довольно затратно. Ведь из целого ведра помидоров получается лишь маленькая баночка. Вместо этого заморозьте их четвертинками. Зимой они идут в яичницу, борщ или сытные закуски. Конечно, для свежих салатов они не годятся, но учитывая цену и вкус помидоров из супермаркета, экономия получается значительной.

Фаршированные блинчики обожают все. В качестве начинки подойдет все, что угодно, но чаще всего выбирают мясо или творог. Потратив пару часов на их готовку, вы сэкономите кучу времени на завтраках. У вас всегда под рукой будет вкусный перекус. Это выгоднее и вкуснее магазинных полуфабрикатов с их толстым тестом и мизерной начинкой, отмечает автор канала “Денежная отмычка”.

Чтобы заготовки не пропадали, планируйте меню на неделю, отталкиваясь от содержимого морозилки. Не нужно придумывать блюдо и бежать за продуктами. Если есть целая рыба, посолите ее, сделайте уху или котлеты. Если овощи — мясо с подливкой или овощной суп. Так у вас ничего не пропадает.