Как правильно готовить пельмени

Приготовление пельменей — процесс, который кажется простым и понятным. Однако часто пельмени слипаются при варке, тесто рвется и трескается, а начинка не проваривается до конца. Чтобы избежать таких проблем во время варки пельменей, можно пользоваться лайфхаками, которые помогут идеально приготовить это блюдо. «Лента.ру» побеседовала с диетологом, чтобы выяснить, можно ли назвать пельмени полезной пищей и как есть их без вреда для здоровья, а также публикует пошаговую инструкцию, которая поможет приготовить идеальные пельмени в домашних условиях.

Как правильно варить пельмени в кастрюле

1. Подготовьте посуду для варки и необходимое количество пельменей, которые будете варить. Продукт не надо размораживать перед началом готовки.

2. Возьмите большую кастрюлю, наполните ее водой. Важно выбирать широкую посуду, чтобы готовые пельмени могли свободно всплывать на поверхность и не слипаться друг с другом. Классическое соотношение жидкости и продукта — 1/3, то есть для того, чтобы сварить 500 граммов пельменей, потребуется 1,5 литра воды.

Количество воды в кастрюле можно уменьшить, чтобы приготовить более насыщенный бульон и сохранить вкусовые качества блюда. Главное условие — во время варки пельмени должны свободно плавать.

3. Добавьте в воду соль по вкусу (около 1 чайной ложки на литр воды) и перемешайте.

Что еще можно добавить в воду перед варкой пельменей:

лавровый лист — 2 листа;

черный перец — несколько горошин;

небольшая луковица (целиком или в нарезанном виде) — 1 штука.

Перед тем как закидывать в воду пельмени, туда можно добавить не только лавровый лист и перец, но и любимые специи и зелень — поэкспериментируйте с составом бульона, чтобы найти оптимальные вкусовые сочетания.

Чтобы пельмени не слиплись в процессе варки, добавьте в воду одну или две столовые ложки растительного масла.

Еще один полезный лайфхак — если боитесь, что при варке тесто пельменей порвется или потрескается, добавьте в воду немного уксуса.

4. Доведите воду до кипения на сильном огне. После закипания воды аккуратно закиньте в нее замороженные пельмени. Лучше всего опускать в воду по одному пельменю или закидывать несколько штук — так меньше риск, что они слипнутся между собой.

5. Перемешайте пельмени ложкой или шумовкой и доведите воду до кипения еще раз. Не забывайте периодически помешивать пельмени в процессе варки, чтобы они точно не слиплись между собой.

6. Как только пельмени всплывут на поверхность, убавьте огонь на плите примерно наполовину. Продолжайте варить их, периодически помешивая.

7. После того как пельмени всплывут на поверхность, их нужно варить еще 5-7 минут на среднем огне. Обратите внимание, что чем больше размер пельменей, тем дольше они будут доходить до готовности.

5-7 минут нужно варить пельмени после того, как они всплывут.

Чтобы пельмени получились более нежными и сочными, сразу после того, как они всплывут, влейте в кастрюлю стакан холодной воды и поварите их на несколько минут дольше.

8. Слейте готовые пельмени, используя дуршлаг, или выловите их из бульона шумовкой. После того, как выложили на тарелку готовые пельмени, украсьте зеленью и ешьте с любимым соусом.

Как варить замороженные пельмени в микроволновке

Если нужно очень быстро сварить пельмени, помочь в этом может микроволновая печь.

5 минут составляет время приготовления пельменей в микроволновой печи.

Пошаговая инструкция

Выберите емкость с крышкой, которой можно пользоваться в микроволновке. Выложите в нее замороженные пельмени, добавьте соль и другие специи по вкусу. Залейте емкость горячей водой, перемешайте пельмени и закройте емкость крышкой. Включите микроволновку на самый мощный режим. Запустите печь на 3 минуты. Через 3 минуты откройте микроволновку, перемешайте пельмени и вновь включите ее, в этот раз на 2 минуты. Достаньте готовые пельмени из микроволновой печи, слейте воду или бульон и подайте блюдо на стол.

Обратите внимание, что в микроволновке можно приготовить только небольшую порцию пельменей, иначе они слипнутся в процессе варки.

Помимо этого, существует еще несколько способов приготовления данного блюда — пельмени можно жарить, готовить на пару и даже заваривать в чае, как делают жители Монголии.

С чем едят пельмени

Пельмени — самостоятельное блюдо, которое можно есть без гарнира. При этом существует большое количество соусов, которые отлично сочетаются с пельменями — часть из них можно купить в магазине, а некоторые нужно будет приготовить самостоятельно.

Какие соусы подходят к пельменям:

сметана;

майонез;

кетчуп;

чесночный соус;

соевый соус;

зерновая горчица;

сырный соус.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Лентой.ру» посоветовала использовать в качестве соуса к пельменям нежирный йогурт, нежирную сметану или натуральную томатную пасту.

Уксусная заправка для пельменей

Один из интересных соусов, с которыми можно подавать пельмени — уксусная заправка. В эфире передачи «Жить здорово!» врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, что именно уксус в сочетании с пельменями приносит организму наибольшую пользу, поскольку приводит к снижению гликемического индекса.

Ингредиенты для уксусной заправки:

пельменный бульон — 3-4 столовые ложки;

уксус 9-процентный — 1 столовая ложка;

горчица — 1 чайная ложка;

молотый черный перец — по вкусу;

свежая зелень — 2 веточки.

Как приготовить уксусную заправку для пельменей?

Не выливайте воду или бульон, который остается в кастрюле после того, как пельмени готовы — это основа будущей уксусной заправки. Возьмите небольшую емкость и налейте туда три-четыре столовые ложки пельменной воды. Добавьте к бульону столовую ложку уксуса, чайную ложку горчицы и хорошо перемешайте. Добавьте молотый перец по вкусу. Мелко нарежьте зелень и добавьте ее в соус. Лучше всего для этой цели подойдут укроп, петрушка или кинза.

Сколько пельменей можно съесть за раз

Диетолог Елена Соломатина советует не есть пельмени на голодный желудок — перед тем, как употребить в пищу это блюдо, можно перекусить овощным салатом или легким овощным супом. Так получится съесть меньше пельменей и наесться небольшой порцией.

«Если человеку нужно подкрепиться и требуется много энергии, для него пельмени не представляют особой опасности. Однако пельмени должны быть блюдом, которое мы едим не так часто, они не должны быть основным продуктом питания», — Елена Соломатина, врач-диетолог.

Диетолог Ирина Бережная в свою очередь рассказала, что в 10 пельменях среднего размера содержится около 600 килокалорий — эксперт назвала такую дозу достаточной для полноценного обеда.

Соломатина предупреждает, что даже качественные пельмени в большом количестве могут привести к дискомфорту в области желудка и вздутию живота, поэтому их не стоит есть чаще одного-двух раз в неделю.

Почему пельмени считаются вредной едой

Пельмени — тяжелая для усвоения пища, рассказывает врач-диетолог Елена Соломатина. Основные ингредиенты пельменей — мясо в сочетании с тестом, — не очень хорошо усваиваются, поскольку организм переваривает их отдельно друг от друга.

Диетолог добавляет, что тесто покупных пельменей чаще всего готовится с использованием муки высшей категории — белой муки, которая лишена витаминов и полезных элементов. Поэтому Соломатина советует выбирать в магазине пельмени, тесто которых приготовлено из цельнозерновой муки — в ней сохраняется клетчатка, которая выводит излишки жиров и сахаров из организма.

Также производители часто выбирают жирное мясо, чтобы сделать начинку сочнее — это тоже может стать большой нагрузкой на пищеварительную систему.

Какими должны быть качественные пельмени

«Если мы выбираем пельмени в магазине, лучше выбирать более дорогой и качественный продукт. В данном случае мы смотрим на категорию», — говорит Соломатина.

Эксперт объясняет, что начинка пельменей категории А состоит из мяса минимум на 80 процентов, категория Б, наиболее распространенная, — на 60-80 процентов.

«Во всех категориях ниже А и Б мяса в начинке меньше 60 процентов. А вот что туда добавляют вместо мяса — это большой вопрос», — рассуждает Елена Соломатина.

Влагоудерживающие добавки, мясо механической обвалки, растительный белок — если такие ингредиенты есть в пельменях, от них лучше отказаться

Дотошного изучения состава можно избежать, если лепить пельмени самостоятельно, убеждена специалист: «Проблему можно решить добавлением большого количества лука — если мы делаем домашние пельмени, можно взять менее жирное мясо для начинки и добавить туда лук или овощи». Если нет возможности приготовить пельмени самостоятельно, диетолог рекомендует есть магазинные с овощами.