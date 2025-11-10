Пять необычных рецептов из хурмы

Часто мы привыкли есть хурму просто так, наслаждаясь ее сладким, медовым вкусом. Но знаете ли вы, что эта солнечная ягода может стать звездой самых разнообразных блюд? Мы собрали несколько интересных рецептов, которые вас удивят.

Пряный тарт с хурмой

Ингредиенты

Для начинки

Яйца — 3 шт.

Йогурт — 240 г.

Мед — 50 г.

Кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Ванильный сахар — 2 ч. л.

Для основы

Песочное или овсяное печенье — 250 г.

Сливочное масло — 120 г.

Для пряной хурмы

Хурма — 500 г.

Сахар — 250 г.

Молотая корица — 4 г.

Кардамон — 2 коробочки.

Бадьян — 1 звездочка.

Приготовление

Нарежьте хурму кубиками. В кастрюлю с толстым дном влейте 400 мл воды, добавьте сахар и доведите на среднем огне до кипения. Постоянно перемешивая, нагревайте сироп до полного растворения сахара. Добавьте хурму и специи, уменьшите нагрев до минимального и готовьте 20 минут. Затем удалите из сиропа бадьян и кардамон. Измельчите хурму с сиропом блендером до однородности и доведите пюре до кипения. Снимите кастрюлю с огня и остудите.

Для начинки взбейте яйца с медом в пену. Добавьте крахмал, йогурт и ванильный сахар и перемешайте. Измельчите печенье в комбайне, соедините с размягченным сливочным маслом и перемешайте. Выложите печенье в форму для тарта. Разогрейте духовку до 175 °С. Вылейте на основу йогуртово-яичную смесь и выпекайте 20 минут. После этого выложите на пирог пюре из хурмы и запекайте еще 5 минут. Подавайте пирог холодным.

Курица с хурмой

Ингредиенты

Курица — 500 г.

Хурма — 700 г.

Репчатый лук — 1 шт.

Спагетти — 600 г.

Подсолнечное масло — 20 г.

Приготовление

Нарежьте хурму на небольшие кусочки и проварите в воде на среднем огне 15 минут. Так она станет мягкой и не будет вязать. Курицу порежьте на кусочки и отварите. Затем добавьте курицу в хурму, туда же отправьте нарезанный полукольцами лук, тушите 15 минут. Потом слейте воду и переложите все на сковородку, смазанную маслом. Обжарьте на среднем огне, помешивая, минут 5-10. Отварите спагетти, выложите их на тарелку, сверху положите курицу с хурмой.

Вяленая хурма

Ингредиенты

Хурма — 1 кг.

Толстые нитки.

Приготовление

Хурму выбирайте твердую со светлой мякотью и хвостиком. Снимите с ягоды кожицу. Вокруг хвостика туго завяжите нитку. Подвесьте хурму в хорошо вентилируемом помещении на просушку. Вялиться она будет 10-14 дней. За это время хурма заметно усушится, станет темнее по цвету, а на поверхности появится беловатый налет — это природный сахар, который содержится в плодах (глюкоза). Вяленую хурму можно есть в чистом виде, добавлять в чай, варить компоты, использовать как начинку для выпечки.

Свинина запеченная с хурмой и яблоком

Ингредиенты

Свинина — 700 г.

Хурма — 1 шт.

Яблоко — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Мед — 2 ст. л.

Паприка молотая — по вкусу.

Корица молотая — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Соль — по вкусу.

Масло оливковое — 1 ст. л.

Зелень свежая — для подачи.

Приготовление

Хурму, яблоко и лук нарежьте кружками или дольками. Цельный кусок мяса обжарьте в оливковом масле по 1-2 минуте с каждой стороны до золотистой корочки. Затем надрежьте его параллельными линиями, не доводя нож до самого низа, — снизу мясо остается цельным. Смешайте корицу, паприку, перец и соль и натрите смесью мясо. В каждое углубление положите по ломтику хурмы, яблока и лука. Смажьте свинину медом, заверните в фольгу и запекайте в духовке 60-80 минут при температуре 170-180 градусов. Готовое мясо украсьте зеленью.

Куриная печень с хурмой

Ингредиенты

Куриная печень — 600 г.

Хурма — 150 г.

Репчатый лук — 150 г.

Белое сухое вино — 50 г.

Подсолнечное масло — 40 г.

Соль, молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление

Печень очистите от прожилок и нарежьте небольшими кусками. Лук мелко нарежьте, обжарьте на масле до золотистого цвета. Муку смешайте с солью и перцем, обваляйте печень, добавьте к луку. Обжарьте на сильном огне 3 минуты, помешивая, затем добавьте вино. Как только вино выпарится, добавьте крупно нарезанную хурму, прогрейте 2-3 минуты. Перед подачей украсьте кинзой.