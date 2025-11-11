Как быстро приготовить хрустящий салат из древесных грибов

Предлагаем вам приготовить салат с азиатским акцентом, а именно с древесными грибами (муэр). Гурманы и просто любители китайской кухни ценят это блюдо за уникальную текстуру. Оно получается одновременно хрустящим и упругим. Грибы муэр, напоминающие по форме ушную раковину, сами по себе нейтральны на вкус. Однако они прекрасно впитывают любые соусы и могут стать идеальной основой для самых разных блюд.

Чаще всего древесные грибы продаются в сушеном виде. Чтобы их подготовить, залейте холодной водой на пару часов часов. После замачивания тщательно промойте каждый гриб. Удалите возможные загрязнения в складках и твердые участки у основания, рекомендует канал «Китай на вкус».

Для самого салата вам понадобятся всего 25 г сушеных грибов муэр, один стручок красного перца чили (тонко нарезанный), четвертинка красного лука (тонко нарезанный) и несколько веточек кинзы. Для заправки смешайте пару измельченных зубчика чеснока, половину чайной ложки хлопьев чили, щепотку сычуаньского перца, большую ложку соевого соуса и немного сахара. Кстати, советуем залить специи одной ложкой хорошо разогретого растительного масла. Это раскроет их аромат, а затем добавьте остальные компоненты соуса.

Отмоченные грибы пробланшируйте в кипятке пять минут, откиньте на дуршлаг и охладите. Смешайте их с овощами, заправьте соусом и аккуратно перемешайте. Салат можно подавать сразу, но после непродолжительного охлаждения в холодильнике его вкус становится более насыщенным.