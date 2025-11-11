В России выбрали лучший семейный рецепт блюда

В Волгограде состоялся семейный конкурс "Кухня без границ". В нем приняли участие 65 команд. Они готовили блюда, рецепты которых передаются из поколения в поколение.

© Freepik

«Мы приготовили "Курицу по-царски", — рассказывает Галина Кадышева. — Птица нафарширована блинами, которые, в свою очередь, начинены беконом, курицей и грибами. Готовится особым способом на наши семейные праздники. Впервые попробовала это блюдо на своей свадьбе больше 30 лет назад. С ним меня познакомила тетя моего мужа, которая работала в столовой заведующей производством».

Конечно, все хотели победить. Но главное в таких соревнованиях - это общение. И участники охотно делились рецептами друг с другом. Так что на следующий большой праздник на семейном столе наверняка появятся новые кушанья.

В финале схлестнулись русская, татарская и калмыцкая кухни. Победила русско-татарская семья Кузьминых из поселка Комсомольский Палласовского района.

«Мы приготовили эчпочмак - пирожок с мясом, картошкой и луком, с отверстием посередине, куда заливается горячий сироп, — говорит Наталья Кузьмина. — Это традиционное блюдо. Рецепт передался нам по наследству от бабушки моего мужа. Вообще это старинный татарский фаст-фуд».

Судьи учитывали разные факторы: вкус, оформление, соблюдение санитарных требований при готовке. На каждое блюдо отводилось два часа.