Зачем к рыбе в ресторанах подают лимон

При заказе рыбы в ресторане на тарелку к ней почти всегда кладут лимон. Связано это сразу с несколькими причинами.

© Unsplash

Нейтрализация рыбного запаха. Любая рыба имеет запах, который вызван триметиламином. Лимонная кислота вступает в реакцию с этим веществом и почти полностью убирает запах.

Игра контрастов. Рыба, особенно жирная, обладает плотным маслянистым вкусом, который для некоторых может казаться тяжёлым. Лимон помогает сделать вкус более чистым, свежим, лёгким, а также в целом усиливает его.

Пищеварение. Научно доказано, что лимонная кислота помогает расщеплять белки и облегчает их переваривание.

Эстетика. Ни для кого не секрет, что при подаче еды важен её внешний вид. От него во многом зависит то, насколько аппетитно выглядит блюдо.

Практичность. Лимон подходит почти к любой рыбе, долго хранится, легко готовится и довольно недорого стоит.