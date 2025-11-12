Почему не стоит мыть сырую курицу

Совет по информации о безопасности пищевых продуктов в рамках Австралийской недели безопасности продуктов питания сообщил, что всё больше местных жителей без необходимости моют сырую курицу перед приготовлением. Однако делать так - опасно для здоровья.

© Ferra.ru

Доцент Джулиан Кокс, заместитель председателя Совета, заявил: необходимость мыть птицу перед её приготовлением - миф. Более того, из-за этого бактерии распространятся по всей кухне и вы рискуете подхватить пищевую инфекцию.

Чтобы избежать отравления, следуйте нескольким правилам.

Всегда мойте и вытирайте насухо руки и очищайте поверхности после контакта с сырой птицей.

Размораживайте птицу в холодильнике или в микроволновке в контейнере, который не допускает попадания сока на другие продукты или кухонные поверхности. Убедитесь перед приготовлением, что продукт полностью разморозился.

© Cajun Cleaver

Следите за тем, чтобы сок с сырой птицы не попадал на другие продукты. Особенно это касается десертов и салатов, которые нужно есть сразу.

Всегда используйте чистые посуду и столовые приборы, тщательно мойте и высушивайте их после использования с сырой и приготовленной птицей. Никогда не кладите готовое мясо туда, где лежало сырое. Также рекомендуется использовать разные разделочные доски для сырых и небезопасных продуктов, а также для готовых к употреблению.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.