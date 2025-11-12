Вкусный ужин за десять минут: макароны с ветчиной и сыром

Вкусный ужин за 10 минут: макароны с ветчиной и сыром
Этот ужин со спагетти в сырном соусе станет сытным и вкусным решением для всей семьи. Его приготовления займет всего около десяти минут, а сочетание ингредиентов в блюде вас удивит.
Отварите макароны в подсоленной воде. Пока они готовятся, обжарьте на сливочном масле мелко нарезанный лук до золотистого цвета, затем добавьте к нему грибы. Нарежьте ветчину соломкой, а сыр натрите на крупной терке. Отправьте ветчину в сковороду к луку и грибам, слегка прогрейте. Влейте сливки и добавьте тертый сыр.
Когда сыр расплавится, выложите в соус готовые спагетти. Посолите, поперчите, добавьте зеленый горошек и хорошо перемешайте. Перед подачей украсьте блюдо зеленым луком и тертым пармезаном, советует шеф-повар Василий Емельяненко.