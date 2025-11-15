Какой срок годности у круп и можно ли есть «просрочку»

Многие годами хранят на кухне мешки гречки или, например, риса, думая, что с крупами ничего не случится. Но даже у таких долгохранящихся продуктов есть свой срок годности. «‎Рамблер» выяснил, как долго можно хранить разные виды круп, что влияет на их качество и в каких случаях «просрочка» действительно опасна.

В крупах содержатся натуральные масла и микроэлементы. Со временем под действием влаги, кислорода и света жиры окисляются, а зерно теряет вкус и аромат. Если в крупу попадает влага, в ней могут развиваться плесень и личинки насекомых.

По данным Роспотребнадзора, средний срок хранения круп в домашних условиях — от шести месяцев до 1,5 лет в зависимости от вида и условий (температура, влажность, упаковка). Дольше всего сохраняются сухие, очищенные зерна с низким содержанием жира — например, манка или рис, а быстрее портятся жирные, цельнозерновые и дробленые виды — овсянка, пшено и гречка.

Рис — до 24 месяцев

Белый шлифованный рис может храниться до 24 месяцев. Бурый (неочищенный) — максимум шесть–восемь месяцев, потому что в оболочке остаются жирные кислоты, которые со временем прогоркают.

Если рис хранился дольше положенного срока, он теряет вкус и аромат, но остается безопасным, если нет запаха плесени или прогорклого жира. Проверить просто: заварите пару ложек крупы в воде — если рис пахнет свежим, без кислого или затхлого оттенка, его можно использовать.

Манка и перловка — до 18 месяцев

При правильном хранении манная и перловая крупы хранятся до 18 месяцев, иногда и дольше. Главное условие — влажность воздуха не выше 70 процентов и температура до 20 °C. При повышенной влажности в банке или пакете быстро заводится мучной жук.

Если вы заметили в крупе темные точки или паутину, ее нужно выбросить. Даже если вредители погибли, продукты их жизнедеятельности токсичны.

Гречка — до 12 месяцев

Гречка богата маслами, поэтому хранится меньше. В среднем срок годности от девяти месяцев до года.

Основной признак порчи — горечь и кислый запах. Если вареная гречка пахнет как старое масло или керосин, продукт лучше не использовать. Даже безвредные на первый взгляд прогорклые жиры могут вызвать расстройство желудка и токсическую реакцию.

Чтобы продлить срок хранения, крупу держат в герметичной банке и в темном месте. После вскрытия фабричной упаковки срок годности сокращается примерно на треть.

Пшено — до шести месяцев

Пшено — чемпион по порче. Из-за высокого содержания жиров срок годности всего четыре–шесть месяцев. При хранении дольше оно становится горьким. И дело не только в неприятном вкусе — такие продукты могут содержать продукты распада жиров, вредные для печени.

По данным Института питания РАН, употребление прогоркшего пшена может вызывать легкое токсическое действие и нагрузку на желудок. Как проверить качество? Легко: запах свежего пшена — нейтральный, старого — желто-маслянистый, напоминающий краску или пластилин.

Овсянка — до десяти месяцев

Овсяные хлопья — самый чувствительный продукт к воздуху и свету. Из-за содержания масел срок хранения ограничен шестью–десятью месяцами. Если хлопья приобретают желтоватый оттенок и посторонний запах, они уже непригодны к еде.

Интересный факт: овсянка в запаянных герметичных упаковках с азотной атмосферой (такие используют промышленные производители) может храниться до двух лет. Однако это возможно только при постоянной температуре до +20 °C.

Кукурузная и ячневая крупы — до 12 месяцев

Эти крупы относительно устойчивы, но чувствительны к влажности. Если пакет лежал на кухне рядом с плитой или в шкафу над чайником, крупа может отсыреть уже через месяц.

Главный индикатор — запах. Слегка «сырые» крупы можно просушить на противне при 50–60 °C, но если появился запах плесени или затхлости — выбрасывайте незамедлительно.

Можно ли есть «просроченные» крупы?

Эксперты сходятся во мнении: если крупа хранилась сухо, без признаков насекомых и плесени, она не опасна. Но качество и вкус будут хуже.

Точно нельзя есть, если:

крупа пахнет затхлостью, плесенью или горечью;

появились личинки, черные точки, моль;

есть следы влаги или комки;

продукт меняет цвет (например, гречка стала бледно-серая).

Как правильно хранить?

После вскрытия заводской упаковки пересыпайте крупы в стеклянные или пластиковые контейнеры с крышкой. Храните в сухом, темном месте при температуре до 20 °C. Не ставьте банки рядом с плитой или батареей. Чтобы отпугнуть насекомых, можно положить в банку лавровый лист или зубчик чеснока. Если есть место, храните крупы в холодильнике или морозильнике — это оправдано, если в доме жарко и влажно: низкая температура действительно замедляет окисление жиров.

Просроченные крупы не всегда опасны, но утрачивают питательную ценность и вкус. Поэтому лучше обновлять запасы хотя бы раз в год — и хранить их правильно.

