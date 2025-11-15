Что приготовить за 15 минут из банки тунца: семь необычных блюд
Тунец — источник белка, омега-3 и витаминов группы B. Он быстро насыщает и подходит для любых диет: белковой, средиземноморской, низкоуглеводной. А главное — из него можно приготовить и завтрак, и ужин, и перекус, не проводя полдня у плиты. «Рамблер» поделится рецептами блюд с консервированным тунцом, приготовление которых займет не больше 15 минут.
1. Тосты с тунцом, авокадо и лаймом
Ингредиенты:
- тунец в собственном соку — 1 банка (180 г)
- яйцо — 1 шт.
- авокадо спелый — 1 шт.
- цельнозерновой хлеб — 2 ломтика
- лайм — ½ шт.
- оливковое масло — 1 ч. л.
- красный перец чили — по вкусу
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Поджарьте ломтики хлеба до золотистой корочки.
- Отварите яйцо.
- Авокадо очистите, разомните вилкой и смешайте с соком лайма, оливковым маслом, солью и мелко нарезанным чили.
- Намажьте массу на теплые тосты.
- Выложите сверху консервированную рыбу, предварительно слив жидкость.
- Разрежьте готовое яйцо пополам и положите сверху на рыбу.
- Украсьте зеленью или кольцами красного лука.
2. Спагетти с тунцом, лимоном и чесноком
Ингредиенты:
- спагетти — 150 г
- тунец в масле — 1 банка
- чеснок — 2 зубчика
- цедра лимона — ½ шт.
- оливковое масло — 1 ст. л.
- свежая петрушка — 1 веточка
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте.
- На сковороде разогрейте масло из банки, добавьте измельченный чеснок и обжарьте до легкой золотистости.
- Выложите тунец, перемешайте и добавьте горячие спагетти.
- Снимите с огня, приправьте лимонной цедрой, перцем и рубленой петрушкой.
- Перемешайте и подавайте сразу.
Изысканный ужин за 15 минут: быстрые рецепты
4. Лепешки с тунцом, кунжутом и лаймом
Ингредиенты:
- тунец — 1 банка
- пшеничные лепешки — 2 шт.
- огурец — ½ шт.
- морковь — ½ шт.
- майонез или густой йогурт — 2 ст. л.
- кунжутное масло — 1 ч. л.
- сок лайма — 1 ч. л.
- кунжут — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Смешайте тунец, майонез, кунжутное масло и сок лайма.
- Нарежьте огурец и морковь тонкой соломкой.
- Выложите овощи и тунец на лепешку, сверните рулетом.
- Обжарьте на сухой сковороде по одной–две минуты с каждой стороны до хрустящей корочки.
- Посыпьте кунжутом перед подачей.
4. Теплый салат с тунцом, яйцом и фасолью
Ингредиенты:
Ингредиенты:
- тунец — 1 банка
- яйца — 2 шт.
- зеленая фасоль — 100 г
- дижонская горчица — 1 ч. л.
- натуральный йогурт — 2 ст. л.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- соль, перец — по вкусу
- листья салата — для подачи
Способ приготовления:
- Яйца сварите вкрутую.
- Фасоль варите три–четыре минуты и остудите в холодной воде.
- Для соуса смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перец.
- В миске соедините нарезанные яйца, фасоль и тунец, добавьте соус и аккуратно перемешайте.
- Выложите салат на листья и подавайте теплым.
5. Котлетки из тунца с овсянкой и лимонной цедрой
Ингредиенты:
- тунец — 1 банка
- яйцо — 1 шт.
- овсяные хлопья — 3 ст. л.
- цедра лимона — ½ шт.
- укроп и петрушка — по 1 ст. л.
- соевый соус — 1 ч. л.
- масло для жарки — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Слейте жидкость из банки.
- В миске смешайте тунец, яйцо, овсянку, зелень, цедру и соевый соус.
- Перемешайте до однородности и сформируйте небольшие котлетки.
- Обжарьте каждую на среднем огне по три минуты с каждой стороны до румяной корочки.
- Подавайте с йогуртовым соусом или свежими овощами.
6. Каша с тунцом, пармезаном и черри
Ингредиенты:
- тунец в собственном соку — 1 банка
- овсяные хлопья — 5 ст. л.
- вода или овощной бульон — 200 мл
- помидоры черри — 8 шт.
- пармезан — 2 ст. л.
- оливковое масло — 1 ч. л.
- орегано сушеный — ½ ч. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте оливковое масло в сотейнике.
- Добавьте овсянку и слегка обжарьте одну–две минуты, пока не появится ореховый аромат.
- Влейте горячую воду или бульон, уменьшите огонь и варите до кремовой консистенции (пять–шесть минут).
- Добавьте тунец, половинки черри и орегано, прогрейте еще две–три минуты.
- Снимите с огня, вмешайте тертый пармезан, накройте крышкой на минуту и подавайте сразу, пока блюдо остается теплым и нежным.
7. Паштет из тунца и творожного сыра
Ингредиенты:
- тунец — 1 банка
- творожный сыр — 2 ст. л.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- каперсы или соленый огурец — 1 ч. л.
- черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Поместите все ингредиенты в блендер и измельчите до кремовой консистенции.
- Переложите в миску, охладите десять минут и подавайте с хрустящими тостами или крекерами.
Как вы видите, консервированный тунец — это универсальная основа для множества быстрых и диетических блюд. Так что, если на часах уже 21:00, а есть хочется прямо сейчас — просто достаньте банку тунца. Остальное — дело фантазии.
