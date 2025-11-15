Что приготовить за 15 минут из банки тунца: семь необычных блюд

Катерина Саломе

Тунец — источник белка, омега-3 и витаминов группы B. Он быстро насыщает и подходит для любых диет: белковой, средиземноморской, низкоуглеводной. А главное — из него можно приготовить и завтрак, и ужин, и перекус, не проводя полдня у плиты. «‎Рамблер» поделится рецептами блюд с консервированным тунцом, приготовление которых займет не больше 15 минут.

Что приготовить за 15 минут из банки тунца
1. Тосты с тунцом, авокадо и лаймом

Ингредиенты:

  • тунец в собственном соку — 1 банка (180 г)
  • яйцо — 1 шт.
  • авокадо спелый — 1 шт.
  • цельнозерновой хлеб — 2 ломтика
  • лайм — ½ шт.
  • оливковое масло — 1 ч. л.
  • красный перец чили — по вкусу
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Поджарьте ломтики хлеба до золотистой корочки.
  2. Отварите яйцо.
  3. Авокадо очистите, разомните вилкой и смешайте с соком лайма, оливковым маслом, солью и мелко нарезанным чили.
  4. Намажьте массу на теплые тосты.
  5. Выложите сверху консервированную рыбу, предварительно слив жидкость.
  6. Разрежьте готовое яйцо пополам и положите сверху на рыбу.
  7. Украсьте зеленью или кольцами красного лука.

2. Спагетти с тунцом, лимоном и чесноком

Ингредиенты:

  • спагетти — 150 г
  • тунец в масле — 1 банка
  • чеснок — 2 зубчика
  • цедра лимона — ½ шт.
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • свежая петрушка — 1 веточка
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте.
  2. На сковороде разогрейте масло из банки, добавьте измельченный чеснок и обжарьте до легкой золотистости.
  3. Выложите тунец, перемешайте и добавьте горячие спагетти.
  4. Снимите с огня, приправьте лимонной цедрой, перцем и рубленой петрушкой.
  5. Перемешайте и подавайте сразу.

Изысканный ужин за 15 минут: быстрые рецепты

4. Лепешки с тунцом, кунжутом и лаймом

Ингредиенты:

  • тунец — 1 банка
  • пшеничные лепешки — 2 шт.
  • огурец — ½ шт.
  • морковь — ½ шт.
  • майонез или густой йогурт — 2 ст. л.
  • кунжутное масло — 1 ч. л.
  • сок лайма — 1 ч. л.
  • кунжут — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Смешайте тунец, майонез, кунжутное масло и сок лайма.
  2. Нарежьте огурец и морковь тонкой соломкой.
  3. Выложите овощи и тунец на лепешку, сверните рулетом.
  4. Обжарьте на сухой сковороде по одной–две минуты с каждой стороны до хрустящей корочки.
  5. Посыпьте кунжутом перед подачей.

4. Теплый салат с тунцом, яйцом и фасолью

Ингредиенты:

  • тунец — 1 банка
  • яйца — 2 шт.
  • зеленая фасоль — 100 г
  • дижонская горчица — 1 ч. л.
  • натуральный йогурт — 2 ст. л.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • соль, перец — по вкусу
  • листья салата — для подачи

Способ приготовления:

  1. Яйца сварите вкрутую.
  2. Фасоль варите три–четыре минуты и остудите в холодной воде.
  3. Для соуса смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перец.
  4. В миске соедините нарезанные яйца, фасоль и тунец, добавьте соус и аккуратно перемешайте.
  5. Выложите салат на листья и подавайте теплым.

5. Котлетки из тунца с овсянкой и лимонной цедрой

Ингредиенты:

  • тунец — 1 банка
  • яйцо — 1 шт.
  • овсяные хлопья — 3 ст. л.
  • цедра лимона — ½ шт.
  • укроп и петрушка — по 1 ст. л.
  • соевый соус — 1 ч. л.
  • масло для жарки — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Слейте жидкость из банки.
  2. В миске смешайте тунец, яйцо, овсянку, зелень, цедру и соевый соус.
  3. Перемешайте до однородности и сформируйте небольшие котлетки.
  4. Обжарьте каждую на среднем огне по три минуты с каждой стороны до румяной корочки.
  5. Подавайте с йогуртовым соусом или свежими овощами.

6. Каша с тунцом, пармезаном и черри

Ингредиенты:

  • тунец в собственном соку — 1 банка
  • овсяные хлопья — 5 ст. л.
  • вода или овощной бульон — 200 мл
  • помидоры черри — 8 шт.
  • пармезан — 2 ст. л.
  • оливковое масло — 1 ч. л.
  • орегано сушеный — ½ ч. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогрейте оливковое масло в сотейнике.
  2. Добавьте овсянку и слегка обжарьте одну–две минуты, пока не появится ореховый аромат.
  3. Влейте горячую воду или бульон, уменьшите огонь и варите до кремовой консистенции (пять–шесть минут).
  4. Добавьте тунец, половинки черри и орегано, прогрейте еще две–три минуты.
  5. Снимите с огня, вмешайте тертый пармезан, накройте крышкой на минуту и подавайте сразу, пока блюдо остается теплым и нежным.

7. Паштет из тунца и творожного сыра

Ингредиенты:

  • тунец — 1 банка
  • творожный сыр — 2 ст. л.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • каперсы или соленый огурец — 1 ч. л.
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Поместите все ингредиенты в блендер и измельчите до кремовой консистенции.
  2. Переложите в миску, охладите десять минут и подавайте с хрустящими тостами или крекерами.

Как вы видите, консервированный тунец — это универсальная основа для множества быстрых и диетических блюд. Так что, если на часах уже 21:00, а есть хочется прямо сейчас — просто достаньте банку тунца. Остальное — дело фантазии.

