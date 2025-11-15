Что приготовить за 15 минут из банки тунца

Тунец — источник белка, омега-3 и витаминов группы B. Он быстро насыщает и подходит для любых диет: белковой, средиземноморской, низкоуглеводной. А главное — из него можно приготовить и завтрак, и ужин, и перекус, не проводя полдня у плиты. «‎Рамблер» поделится рецептами блюд с консервированным тунцом, приготовление которых займет не больше 15 минут.

© legion-media

1. Тосты с тунцом, авокадо и лаймом

Ингредиенты:

тунец в собственном соку — 1 банка (180 г)

яйцо — 1 шт.

авокадо спелый — 1 шт.

цельнозерновой хлеб — 2 ломтика

лайм — ½ шт.

оливковое масло — 1 ч. л.

красный перец чили — по вкусу

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Поджарьте ломтики хлеба до золотистой корочки. Отварите яйцо. Авокадо очистите, разомните вилкой и смешайте с соком лайма, оливковым маслом, солью и мелко нарезанным чили. Намажьте массу на теплые тосты. Выложите сверху консервированную рыбу, предварительно слив жидкость. Разрежьте готовое яйцо пополам и положите сверху на рыбу. Украсьте зеленью или кольцами красного лука.

2. Спагетти с тунцом, лимоном и чесноком

Ингредиенты:

спагетти — 150 г

тунец в масле — 1 банка

чеснок — 2 зубчика

цедра лимона — ½ шт.

оливковое масло — 1 ст. л.

свежая петрушка — 1 веточка

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте. На сковороде разогрейте масло из банки, добавьте измельченный чеснок и обжарьте до легкой золотистости. Выложите тунец, перемешайте и добавьте горячие спагетти. Снимите с огня, приправьте лимонной цедрой, перцем и рубленой петрушкой. Перемешайте и подавайте сразу.

Изысканный ужин за 15 минут: быстрые рецепты

4. Лепешки с тунцом, кунжутом и лаймом

Ингредиенты:

тунец — 1 банка

пшеничные лепешки — 2 шт.

огурец — ½ шт.

морковь — ½ шт.

майонез или густой йогурт — 2 ст. л.

кунжутное масло — 1 ч. л.

сок лайма — 1 ч. л.

кунжут — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Смешайте тунец, майонез, кунжутное масло и сок лайма. Нарежьте огурец и морковь тонкой соломкой. Выложите овощи и тунец на лепешку, сверните рулетом. Обжарьте на сухой сковороде по одной–две минуты с каждой стороны до хрустящей корочки. Посыпьте кунжутом перед подачей.

4. Теплый салат с тунцом, яйцом и фасолью

© legion-media

Ингредиенты:

тунец — 1 банка

яйца — 2 шт.

зеленая фасоль — 100 г

дижонская горчица — 1 ч. л.

натуральный йогурт — 2 ст. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

соль, перец — по вкусу

листья салата — для подачи

Способ приготовления:

Яйца сварите вкрутую. Фасоль варите три–четыре минуты и остудите в холодной воде. Для соуса смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перец. В миске соедините нарезанные яйца, фасоль и тунец, добавьте соус и аккуратно перемешайте. Выложите салат на листья и подавайте теплым.

5. Котлетки из тунца с овсянкой и лимонной цедрой

Ингредиенты:

тунец — 1 банка

яйцо — 1 шт.

овсяные хлопья — 3 ст. л.

цедра лимона — ½ шт.

укроп и петрушка — по 1 ст. л.

соевый соус — 1 ч. л.

масло для жарки — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Слейте жидкость из банки. В миске смешайте тунец, яйцо, овсянку, зелень, цедру и соевый соус. Перемешайте до однородности и сформируйте небольшие котлетки. Обжарьте каждую на среднем огне по три минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте с йогуртовым соусом или свежими овощами.

6. Каша с тунцом, пармезаном и черри

Ингредиенты:

тунец в собственном соку — 1 банка

овсяные хлопья — 5 ст. л.

вода или овощной бульон — 200 мл

помидоры черри — 8 шт.

пармезан — 2 ст. л.

оливковое масло — 1 ч. л.

орегано сушеный — ½ ч. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте оливковое масло в сотейнике. Добавьте овсянку и слегка обжарьте одну–две минуты, пока не появится ореховый аромат. Влейте горячую воду или бульон, уменьшите огонь и варите до кремовой консистенции (пять–шесть минут). Добавьте тунец, половинки черри и орегано, прогрейте еще две–три минуты. Снимите с огня, вмешайте тертый пармезан, накройте крышкой на минуту и подавайте сразу, пока блюдо остается теплым и нежным.

7. Паштет из тунца и творожного сыра

Ингредиенты:

тунец — 1 банка

творожный сыр — 2 ст. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

каперсы или соленый огурец — 1 ч. л.

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Поместите все ингредиенты в блендер и измельчите до кремовой консистенции. Переложите в миску, охладите десять минут и подавайте с хрустящими тостами или крекерами.

Как вы видите, консервированный тунец — это универсальная основа для множества быстрых и диетических блюд. Так что, если на часах уже 21:00, а есть хочется прямо сейчас — просто достаньте банку тунца. Остальное — дело фантазии.

Ранее мы писали, как вкусно и быстро замариновать лук.