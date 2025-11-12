Пицца в Москве: десять мест, где стоит попробовать лучшие варианты

Кажется, о пицце сказано всё. Но стоит оказаться в одном из этих мест, и уверенность пропадает. Пицца в Москве давно вышла за рамки фастфуда. Это целая гастрономическая культура, где тонкое тесто, идеальный соус и неожиданные сочетания продуктов становятся искусством.

© Unsplash

Di Nulla

В квартале Lucky на Пресне открылся уголок, где пицца — это не просто еда, а философия. Тонкое тесто, насыщенный соус и мягкая корочка создают идеальную гармонию вкусов. Рядом — разнообразные соусы в хрустальных вазочках, чтобы каждый кусочек можно было дополнить по своему вкусу. Фраза на тарелках — «Диета начнется завтра» — как нельзя лучше передает атмосферу заведения. Здесь нет места ограничениям, только наслаждение.

Lumicino

Если кто-то упомянет «эталонную итальянскую пиццу», многие вспомнят Lumicino. Именно здесь аромат трюфеля и грибов заставляет забыть обо всём. В Lumicino умеют создавать идеально сбалансированные вкусы: ни один ингредиент не доминирует над другими. Возможно, после посещения этого места придётся немного дольше заниматься спортом по утрам, но каждая съеденная калория того стоит.

Osso

В Osso тесто — это лишь основа, а начинка — главное. Здесь тесто почти исчезает, уступая место сочному содержимому. Один кусочек — и вилка снова тянется к тарелке. Пицца буквально тает во рту, не оставляя времени на паузу.

Probka

Этот ресторан с богатой историей и безупречной репутацией славится своей пиццей, доведённой до уровня настоящего искусства. Здесь можно насладиться неаполитанской школой во всей её красе: воздушное тесто, насыщенный томатный соус и идеальная прожарка. Но, если вы ищете нечто особенное, стоит обратить внимание на пиццу с робиолой, лососем и чёрной икрой.

La Bottega Siciliana

«Боттега» — ровесница «Пробки», старейший сицилийский ресторан столицы. Здесь всё как положено: дровяная печь, хрусткие края и лёгкий аромат дыма. В меню — пятнадцать начинок, от классических до уникальных, которые можно попробовать только здесь.

Butler

В «Батлере» любители римской пиццы найдут свое наслаждение. Тесто здесь плотнее, чем в неаполитанской, а начинка щедрая и насыщенная. Но особенно впечатляет трюфельная версия. Ее аромат заполняет весь стол, и разговоры замирают на несколько минут.

LEO

Пицца — главный герой меню. Хрустящая корочка, насыщенные вкусы и необычные сочетания: салями и хамон или десертное трио с грушей, горгонзолой и мёдом. Здесь даже сладкая пицца звучит убедительно и аппетитно.

Salone Pasta & Bar

Петербургский хит, покоривший столицу. Их фирменная Pizza Pazza — это маленькая пицца в розовой коробочке, вызывающая мгновенную зависимость. Всё просто: томаты, сметана, зелень. Именно эта простота делает вкус честным и запоминающимся.

Saviv

Пицца-манакиш от Saviv — уже не про Италию, а про Средиземноморье. Мягкое пышное тесто, тёплые специи, сочная начинка. Варианты с бураттой или пастрами и трюфелем заслуживают отдельного внимания. Размер идеальный для двоих — чтобы оставить место для хумуса или фалафеля.

Billie

Самое неочевидное место в подборке — модная бильярдная, где пиццу превратили в сэндвич. Начинка — ростбиф, солёные огурчики и воздушное тесто. Очень сытно и совсем не похоже на привычные варианты. Классическая пицца тут тоже есть, но сэндвич, без сомнений, крадёт всё внимание.