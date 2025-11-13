Куриные сердечки: как правильно их приготовить

Вареные куриные сердечки называют деликатесом среди субпродуктов. При низкой цене они считаются очень полезным и низкокалорийным продуктом. «Лента.ру» выяснила, как правильно варить куриные сердечки в мультиварке, в пароварке и на плите, сколько варить куриные сердечки и как сделать так, чтобы они были мягкими и вкусными.

© Lenta.ru

Как выбрать сердечки

Для того, чтобы блюдо получилось вкусным и полезным, важно правильно выбрать сердечки. Охлажденное мясо должно быть насыщенного темного цвета: красного или красно-коричневого с белым или светлым жиром. Если субпродукты побледнели — скорее всего, они были заморожены, и вареные куриные сердечки в итоге получатся невкусными. Синий или серо-синий оттенок говорит о том, что мясо начинает портиться.

Свежие куриные сердечки должны быть гладкими и упругими, влажными, но без слизи и липкого налета. В случае, если мясо кажется слишком мягким — его почти наверняка замораживали, а потом разморозили. Такие субпродукты лучше не брать.У сердечек, как и вообще у курицы, не должно быть резкого или затхлого запаха. Он тоже говорит о том, что продукт не очень свежий.

Если покупаете замороженные сердечки (так будет больше времени на то, чтобы приготовить блюдо, и субпродукты не испортились) — внимательно посмотрите на пачку. В ней практически не должно быть льда.

Как подготовить сердечки

Перед тем, как варить куриные сердечки, нужно как следует промыть их чистой водой. В процессе лучше надавливать на них пальцами — это поможет удалить сгустки крови. Также можно просто надрезать мясо или разрезать пополам и промыть обе половинки. После этого рекомендуется удалить ножом жир.

Замороженные сердечки нужно сначала разморозить — например, на несколько часов переложить в холодильник. Когда мясо оттает и станет мягким, можно промывать его чистой водой.

Сколько варить куриные сердечки

Время варки сердечек зависит от способа приготовления и размера субпродуктов. Средние куриные сердечки готовят 30-45 минут на среднем огне, крупные, чтобы были мягкими, — 45-50. Разрезанные куриные сердечки готовят на плите примерно на пять минут быстрее.

Для того, чтобы проверить, готовы ли вареные куриные сердечки, можно проткнуть мясо вилкой. Если из него выделяется красноватая жидкость — нужно оставить сердечки на среднем огне еще 10 минут. Тогда они будут мягкими и сочными.

Как варить куриные сердечки в кастрюле

Для того, чтобы правильно сварить сердечки на плите, лучше взять большую кастрюлю. На полкило сердечек достаточно двух литров воды. Можно добавить в воду соль, репчатый лук и специи по вкусу. Наполните кастрюлю чистой водой (примерно два литра), добавьте соль, накройте крышкой, поставьте на огонь. Доведите до кипения. Всыпьте сердечки в кипящую воду так, чтобы они свободно плавали. Через 10 минут после повторного закипания слейте бульон, наполните кастрюлю прохладной чистой водой, чтобы она покрывала мясо. Добавьте репчатый лук, лавровый лист, специи. Варите 30-45 минут до готовности на среднем огне.

В процессе варки нужно периодически снимать пенку. До того, как выключить плиту, лучше проткнуть мясо ножом и убедиться, что сердечки готовы.

Как варить куриные сердечки в мультиварке

По времени варить куриные сердечки в мультиварке примерно столько же, сколько на плите — около 30-35 минут. При этом сам способ приготовления гораздо проще.

Поместите промытые и очищенные сердечки в чашу мультиварки, залейте чистой водой (1,5-2 литра). Добавьте по вкусу соль и специи. Закройте крышку мультиварки и готовьте в режиме «Тушение» примерно полчаса.

После этого вареные куриные сердечки можно проверить, проткнув ножом или вилкой. Если из них выходит красный сок, потушите еще 5-10 минут до готовности. Важно, чтобы они были мягкими.

Как варить куриные сердечки в пароварке

Варить куриные сердечки в пароварке немного дольше, чем в чаше мультиварки — примерно 35-40 минут. Способ приготовления тоже несложный.

Выложите очищенные сердечки в чашу пароварки одним слоем. Добавьте по вкусу соль и специи. Залейте чистой водой и варите 35-40 минут до готовности.

Вареные куриные сердечки готовы!

Как варить куриные сердечки в пароварке с овощами

Есть еще один способ приготовления куриных сердечек в пароварке. Можно добавить к ним репчатый лук, морковь и соевый соус. Так куриные сердечки готовят многие опытные хозяйки.

Вымойте куриные сердечки, обрежьте жир. Вымойте и почистите морковь, натрите на крупной терке. Очистите репчатый лук и нарежьте соломкой. Залейте воду в пароварку, добавьте по вкусу соль и специи. Выложите одним слоем репчатый лук, сверху — морковь и сердечки. Сбрызните соевым соусом. Готовьте куриные сердечки в пароварке 40 минут.

Вареные куриные сердечки хорошо сочетаются с овощами, гречкой, рисом или булгуром. Также их подают с картофельным пюре, жареным картофелем или макаронами. Блюда можно приправить разными соусами — например, сырным, сметанным или томатным.

Как пожарить куриные сердечки

Куриные сердечки можно не только сварить, но и пожарить. Вкуснее всего будет сделать это с луком, морковью и порошком карри. Но остроту приправы нужно протестировать заранее, чтобы она не затмила вкус блюда.

Как правильно жарить куриные сердечки

Подготовьте сердечки: разморозьте (если они были заморожены), промойте чистой водой. Разогрейте на сковороде растительное масло, выложите сердечки. Обжарьте в течение пяти минут на среднем огне. Почистите репчатый лук и морковь и нарежьте полукольцами. Добавьте их, когда на сердечках появится корочка, и обжарьте еще в течение семи минут. Залейте чистой водой (примерно полстакана) и тушите в течение 15 минут до готовности. Помешивайте сердечки, чтобы они не подгорели. Добавьте соль и специи по вкусу. Сердечки готовы.

Чем полезны вареные куриные сердечки

Нутрициолог «Теледоктор24» Мария Меньшикова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что куриные сердечки считаются одним из самых полезных субпродуктов. Они содержат большое количество белка, витаминов группы B и ценных аминокислот. А кальция, фосфора и железа в них больше, чем в других видах мяса.

«При этом куриные сердечки низкокалорийны: они содержат всего 153 ккал на 100 граммов. Это даже меньше, чем, например, в куриной грудке (164 ккал), которая считается диетическим мясом», — добавила эксперт.

153 калории содержится в 100 граммах куриных сердечек.

По ее словам, особенно вареные куриные сердечки полезны для людей, которым нужно восполнить дефицит железа или витаминов группы B, либо увеличить потребление белка. Их часто рекомендуют есть людям, страдающим анемией, или тем, кто сидит на диете.

Впрочем, отмечает нутрициолог, часто есть сердечки рекомендуется не всем. К примеру, их лучше исключить из рациона людям, страдающим подагрой. Пурин, содержащийся в субпродуктах, увеличивает выработку мочевой кислоты — она и приводит к развитию заболевания. Также сердечками не стоит увлекаться людям с высоким уровнем холестерина в крови.

В целом эксперт подчеркнула, что куриные сердечки — отличный вариант полезного обеда или ужина. Меньшикова подчеркнула, что с ними можно приготовить множество блюд, например, солянку, азу, рагу или паштет. Также их можно добавлять как начинку для пирогов и блинчиков.