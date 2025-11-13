Говяжья печень — это один из самых полезных продуктов, который обходится дешевле мяса, но по вкусу и пользе точно ему не уступает. Содержащиеся в печени полезные вещества способствуют повышению уровня гемоглобина, поэтому печень особенно рекомендуют есть женщинам. Приготовленную печень можно использовать как в качестве отдельного блюда, так и в качестве закуски (например, печеночного паштета). «Лента.ру» рассказывает, как и сколько варить говяжью печень правильно и с чем ее можно сочетать.

Как выбрать говяжью печень

Нутрициолог Екатерина Каплун в беседе с «Лентой.ру» в первую очередь советует покупать мясо и печень в проверенных местах и узнавать, в каких условиях содержалось животное. При выборе свежей печени в первую очередь стоит обратить внимание на внешний вид.

Какой должна быть качественная печень:

темно-бордового цвета;

упругой, плотной и покрытой глянцевой пленкой (в отличие от свиной печени, которая почти не блестит);

без царапин, вмятин, пятен и кровоподтеков;

с легким сладковатым запахом.

При покупке замороженной печени смотрите на дату изготовления и срок годности. На упаковке не должно быть толстого слоя льда — максимум тонкая ледяная корочка. Это свидетельствует о том, что продукт не размораживали несколько раз.

Как подготовить печень к варке

Перед тем, как варить говяжью печень, ее нужно обработать соответствующим образом.

Снимите эластичную пленку, которая покрывает продукт. Чтобы облегчить себе задачу, можно опустить печень на 2-3 минуты в горячую воду, а потом поддеть пленку пальцами или ножом.

Если на срезах печени видны крупные жилы, их нужно вырезать по примеру того, как вырезаются картофельные «глазки».

Далее замочите печень в воде или молоке на 30-40 минут.

Как варить говяжью печень в кастрюле

Размягченную печень опустите в кипяток, предварительно порезав на кусочки при необходимости.

Для аромата добавьте лавровый лист.

Первые несколько минут нужно будет убирать возникающую пену. Целую говяжью печень нужно варить около 40 минут, нарезанную — около 20 минут.

В конце варки добавьте соль. Слишком долго варить печень тоже не нужно, иначе она потеряет свой вкус.

Проверить готовность печени можно с помощью ножа — за несколько минут до окончания варки проткните ее в середине и последите за местом прокола. Если в течение нескольких секунд там не образовался розоватый сок, а нож вошел легко, значит, печень готова.

До подачи печень лучше хранить в воде, в которой она варилась.

Этот способ приготовления говяжьей печени подходит для того, чтобы подать ее как самостоятельное блюдо. Точно так же можно варить печень и для салата.

Как варить говяжью печень в мультиварке, пароварке и скороварке

Приготовить говяжью печень в пароварке несложно. Кроме того, такой способ сохранит максимум полезных веществ.

Как варить печень на пару:

Подготовьте печень к варке, как было описано выше.

Далее нужно крупно нарезать печень и равномерно разложить кусочки в емкости.

Залейте воду в специальный резервуар и варите в течение 40 минут.

Чтобы приготовить говяжью печень в скороварке, нужно настроить ее на 10 минут и выложить замоченную печень в устройство цельным куском. По истечении времени дождитесь спада давления, после чего посолите воду и дайте печени настояться в ней.

Как варить печень для ребенка

Чтобы печень можно было дать ребенку, ее нужно варить на 10 минут дольше, а перед подачей ее необходимо дважды пропустить через мясорубку или измельчить с помощью блендера до консистенции пюре и по желанию смешать с пюрированными вареными овощами.

Печень можно давать детям старше 10 месяцев и только в отварном виде с минимальным добавлением соли.

Как приготовить говяжью печень для паштета

Сварить говяжью печень для паштета несложно. Главное, ее правильно подготовить и не забыть добавить все необходимые ингредиенты.

Ингредиенты для печеночного паштета:

свежая говяжья печень — 0,5 килограмма;

репчатый лук — 1 штука;

морковь — 1 штука;

молоко — 0,5 литра;

свиное сало — 55 граммов;

сливочное масло — 20 граммов.

Приготовление печеночного паштета

Морковь почистите и натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте.

Очистите печень от пленки, промойте, нарежьте небольшими кубиками и залейте молоком. Оставьте на 40 минут.

Слейте молоко и залейте печень кипятком.

Поставьте печень на огонь и варите в течение 20 минут после закипания воды.

Обжарьте на отдельной сковороде овощи. Добавьте к ним вареную печень и обжаривайте в течение 15-20 минут.

Получившуюся массу дважды пропустите через мясорубку, добавьте масло и молоко.

Перемешайте, выложите массу в пищевую пленку, заверните и охладите.

Гарниры к говяжьей печени

Варить печень говяжью можно для салата, а можно подать ее с каким-то гарниром. Ниже рецепты приготовления грибов и картофеля, которые отлично сочетаются со вкусом говяжьей печени.

Шампиньоны с овощами

Ингредиенты для шампиньонов с овощами:

шампиньоны — 250-350 граммов;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

помидоры — 2 штуки;

красный перец — 1 штука;

лук — 2 штуки;

сметана — 1 столовая ложка;

зелень — по вкусу.

Приготовление шампиньонов с овощами

Промойте грибы и разрежьте их на две или четыре части. Нарежьте луковицы, перец и помидоры кольцами. У перца кольца можно разрезать пополам. Обжарьте шампиньоны на сковороде до золотистого цвета, затем добавьте лук и овощи. Обжаривайте в течение пяти минут. Добавьте сметану и полстакана воды, тушите десять минут. Посолите и поперчите по вкусу и приправьте блюдо зеленью.

Картофель в фольге

Ингредиенты для картофеля в фольге:

картофель — 3-4 небольшие штуки (на одну порцию);

оливковое масло — 2 столовые ложки;

репчатый лук — 1 штука;

сливочное масло — 50 граммов.

Приготовление картофеля в фольге

Очистите картофель, смажьте оливковым маслом и поместите в мешочек из фольги. Посыпьте мелко нарезанным луком. Посолите по вкусу и поставьте в духовку. Готовьте 30-40 минут при температуре 250-280 градусов. Достаньте картофель из духовки, добавьте сливочного масла и снова поставьте в духовку на пять минут. Выключите огонь и оставьте гарнир настояться в духовке еще минут на десять.

Подавать печень с таким гарниром можно со свежими огурцами и зеленью.

Чем полезна говяжья печень

Нутрициолог Екатерина Каплун в беседе с «Лентой.ру» отметила, что говяжья печень по своим полезным свойства ничуть не уступает обычному мясу.

«Говяжья печень — настоящий суперфуд! Она содержит больше витаминов группы В и минералов, чем стейк из той же говядины», — отметила эксперт.

Действительно, печень коровы – прекрасный источник полезных веществ. Среди витаминов группы B в ней содержатся следующие элементы.

Какие витамины группы В содержатся в печени:

фолат (B9) — полезен для снижения кровяного давления и здорового развития плода во время беременности;

тиамин (B1), рибофлавин (B2) и ниацин (B3) — необходимы для поддержания энергии и нормального функционирования клеток;

витамин B12 — важен для здоровья мозга, а также нервной и кровеносной систем.

Еще один полезный витамин, которым богата говяжья печень, это витамин А. Он способствует улучшению зрения, укрепляет иммунную систему и даже может снизить риск развития рака. Правда, из-за высокого содержания этого витамина эксперты не рекомендуют есть говяжью печень слишком часто, поскольку в больших количествах витамин А может быть токсичным.

Кроме того, говяжья печень богата железом и белком.

Железо — это ключевой компонент гемоглобина, помогающего переносить насыщенную кислородом кровь по всему организму.

Белок необходим взрослым людям для построения, восстановления и поддержания мышечных тканей, а детям — для роста. Кроме того, белковая пища надолго насыщает, поэтому ее необходимо есть для поддержания здорового веса. Поэтому говяжью печень так ценят бодибилдеры и пауэрлифтеры — она дает много энергии во время тренировок, помогает нарастить мышцы и при этом не увеличить жировую прослойку.

Может ли употребление печени навредить организму

Некоторое время назад в обществе был популярен стереотип о том, что печень лучше не есть, поскольку она выполняет фильтрующую функцию, а значит, может накапливать в себе токсины. Екатерина Каплун развенчивает этот миф и подчеркивает, что печень фильтрует вредные вещества, но не задерживает их в себе.

«‎При этом если корова была выращена на некачественном корме и подвергалась частому воздействию антибиотиков, ее мясо, в том числе и печень, лучше не есть», — Екатерина Каплун, нутрициолог.

Однако даже качественную печень некоторым людям следует есть с осторожностью. По словам эксперта, белковую пищу в целом стоит ограничивать людям с нарушением пуринового обмена.

Пурины — это органические соединения, которые входят в состав нуклеиновых кислот и других важных для организма веществ. Конечным продуктом метаболизма пуринов является мочевая кислота, а нарушения обмена пуринов могут приводить к повышенной концентрации мочевой кислоты в крови.