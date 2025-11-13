Как варить говяжью печень: в кастрюле, мультиварке и скороварке
Говяжья печень — это один из самых полезных продуктов, который обходится дешевле мяса, но по вкусу и пользе точно ему не уступает. Содержащиеся в печени полезные вещества способствуют повышению уровня гемоглобина, поэтому печень особенно рекомендуют есть женщинам. Приготовленную печень можно использовать как в качестве отдельного блюда, так и в качестве закуски (например, печеночного паштета). «Лента.ру» рассказывает, как и сколько варить говяжью печень правильно и с чем ее можно сочетать.
Как выбрать говяжью печень
Нутрициолог Екатерина Каплун в беседе с «Лентой.ру» в первую очередь советует покупать мясо и печень в проверенных местах и узнавать, в каких условиях содержалось животное. При выборе свежей печени в первую очередь стоит обратить внимание на внешний вид.
Какой должна быть качественная печень:
- темно-бордового цвета;
- упругой, плотной и покрытой глянцевой пленкой (в отличие от свиной печени, которая почти не блестит);
- без царапин, вмятин, пятен и кровоподтеков;
- с легким сладковатым запахом.
При покупке замороженной печени смотрите на дату изготовления и срок годности. На упаковке не должно быть толстого слоя льда — максимум тонкая ледяная корочка. Это свидетельствует о том, что продукт не размораживали несколько раз.
Как подготовить печень к варке
Перед тем, как варить говяжью печень, ее нужно обработать соответствующим образом.
- Снимите эластичную пленку, которая покрывает продукт. Чтобы облегчить себе задачу, можно опустить печень на 2-3 минуты в горячую воду, а потом поддеть пленку пальцами или ножом.
- Если на срезах печени видны крупные жилы, их нужно вырезать по примеру того, как вырезаются картофельные «глазки».
- Далее замочите печень в воде или молоке на 30-40 минут.
Как варить говяжью печень в кастрюле
- Размягченную печень опустите в кипяток, предварительно порезав на кусочки при необходимости.
- Для аромата добавьте лавровый лист.
- Первые несколько минут нужно будет убирать возникающую пену. Целую говяжью печень нужно варить около 40 минут, нарезанную — около 20 минут.
- В конце варки добавьте соль. Слишком долго варить печень тоже не нужно, иначе она потеряет свой вкус.
- Проверить готовность печени можно с помощью ножа — за несколько минут до окончания варки проткните ее в середине и последите за местом прокола. Если в течение нескольких секунд там не образовался розоватый сок, а нож вошел легко, значит, печень готова.
- До подачи печень лучше хранить в воде, в которой она варилась.
Этот способ приготовления говяжьей печени подходит для того, чтобы подать ее как самостоятельное блюдо. Точно так же можно варить печень и для салата.
Как варить говяжью печень в мультиварке, пароварке и скороварке
Приготовить говяжью печень в пароварке несложно. Кроме того, такой способ сохранит максимум полезных веществ.
Как варить печень на пару:
- Подготовьте печень к варке, как было описано выше.
- Далее нужно крупно нарезать печень и равномерно разложить кусочки в емкости.
- Залейте воду в специальный резервуар и варите в течение 40 минут.
Чтобы приготовить говяжью печень в скороварке, нужно настроить ее на 10 минут и выложить замоченную печень в устройство цельным куском. По истечении времени дождитесь спада давления, после чего посолите воду и дайте печени настояться в ней.
Как варить печень для ребенка
Чтобы печень можно было дать ребенку, ее нужно варить на 10 минут дольше, а перед подачей ее необходимо дважды пропустить через мясорубку или измельчить с помощью блендера до консистенции пюре и по желанию смешать с пюрированными вареными овощами.
Печень можно давать детям старше 10 месяцев и только в отварном виде с минимальным добавлением соли.
Как приготовить говяжью печень для паштета
Сварить говяжью печень для паштета несложно. Главное, ее правильно подготовить и не забыть добавить все необходимые ингредиенты.
Ингредиенты для печеночного паштета:
- свежая говяжья печень — 0,5 килограмма;
- репчатый лук — 1 штука;
- морковь — 1 штука;
- молоко — 0,5 литра;
- свиное сало — 55 граммов;
- сливочное масло — 20 граммов.
Приготовление печеночного паштета
- Морковь почистите и натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте.
- Очистите печень от пленки, промойте, нарежьте небольшими кубиками и залейте молоком. Оставьте на 40 минут.
- Слейте молоко и залейте печень кипятком.
- Поставьте печень на огонь и варите в течение 20 минут после закипания воды.
- Обжарьте на отдельной сковороде овощи. Добавьте к ним вареную печень и обжаривайте в течение 15-20 минут.
- Получившуюся массу дважды пропустите через мясорубку, добавьте масло и молоко.
- Перемешайте, выложите массу в пищевую пленку, заверните и охладите.
Гарниры к говяжьей печени
Варить печень говяжью можно для салата, а можно подать ее с каким-то гарниром. Ниже рецепты приготовления грибов и картофеля, которые отлично сочетаются со вкусом говяжьей печени.
Шампиньоны с овощами
Ингредиенты для шампиньонов с овощами:
- шампиньоны — 250-350 граммов;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- помидоры — 2 штуки;
- красный перец — 1 штука;
- лук — 2 штуки;
- сметана — 1 столовая ложка;
- зелень — по вкусу.
Приготовление шампиньонов с овощами
- Промойте грибы и разрежьте их на две или четыре части. Нарежьте луковицы, перец и помидоры кольцами. У перца кольца можно разрезать пополам.
- Обжарьте шампиньоны на сковороде до золотистого цвета, затем добавьте лук и овощи. Обжаривайте в течение пяти минут.
- Добавьте сметану и полстакана воды, тушите десять минут.
- Посолите и поперчите по вкусу и приправьте блюдо зеленью.
Картофель в фольге
Ингредиенты для картофеля в фольге:
- картофель — 3-4 небольшие штуки (на одну порцию);
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- репчатый лук — 1 штука;
- сливочное масло — 50 граммов.
Приготовление картофеля в фольге
- Очистите картофель, смажьте оливковым маслом и поместите в мешочек из фольги. Посыпьте мелко нарезанным луком.
- Посолите по вкусу и поставьте в духовку. Готовьте 30-40 минут при температуре 250-280 градусов.
- Достаньте картофель из духовки, добавьте сливочного масла и снова поставьте в духовку на пять минут. Выключите огонь и оставьте гарнир настояться в духовке еще минут на десять.
Подавать печень с таким гарниром можно со свежими огурцами и зеленью.
Чем полезна говяжья печень
Нутрициолог Екатерина Каплун в беседе с «Лентой.ру» отметила, что говяжья печень по своим полезным свойства ничуть не уступает обычному мясу.
«Говяжья печень — настоящий суперфуд! Она содержит больше витаминов группы В и минералов, чем стейк из той же говядины», — отметила эксперт.
Действительно, печень коровы – прекрасный источник полезных веществ. Среди витаминов группы B в ней содержатся следующие элементы.
Какие витамины группы В содержатся в печени:
- фолат (B9) — полезен для снижения кровяного давления и здорового развития плода во время беременности;
- тиамин (B1), рибофлавин (B2) и ниацин (B3) — необходимы для поддержания энергии и нормального функционирования клеток;
- витамин B12 — важен для здоровья мозга, а также нервной и кровеносной систем.
Еще один полезный витамин, которым богата говяжья печень, это витамин А. Он способствует улучшению зрения, укрепляет иммунную систему и даже может снизить риск развития рака. Правда, из-за высокого содержания этого витамина эксперты не рекомендуют есть говяжью печень слишком часто, поскольку в больших количествах витамин А может быть токсичным.
Кроме того, говяжья печень богата железом и белком.
Железо — это ключевой компонент гемоглобина, помогающего переносить насыщенную кислородом кровь по всему организму.
Белок необходим взрослым людям для построения, восстановления и поддержания мышечных тканей, а детям — для роста. Кроме того, белковая пища надолго насыщает, поэтому ее необходимо есть для поддержания здорового веса. Поэтому говяжью печень так ценят бодибилдеры и пауэрлифтеры — она дает много энергии во время тренировок, помогает нарастить мышцы и при этом не увеличить жировую прослойку.
Может ли употребление печени навредить организму
Некоторое время назад в обществе был популярен стереотип о том, что печень лучше не есть, поскольку она выполняет фильтрующую функцию, а значит, может накапливать в себе токсины. Екатерина Каплун развенчивает этот миф и подчеркивает, что печень фильтрует вредные вещества, но не задерживает их в себе.
«При этом если корова была выращена на некачественном корме и подвергалась частому воздействию антибиотиков, ее мясо, в том числе и печень, лучше не есть», — Екатерина Каплун, нутрициолог.
Однако даже качественную печень некоторым людям следует есть с осторожностью. По словам эксперта, белковую пищу в целом стоит ограничивать людям с нарушением пуринового обмена.
Пурины — это органические соединения, которые входят в состав нуклеиновых кислот и других важных для организма веществ. Конечным продуктом метаболизма пуринов является мочевая кислота, а нарушения обмена пуринов могут приводить к повышенной концентрации мочевой кислоты в крови.