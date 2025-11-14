Рецепт хачапури из лаваша с творогом и сыром

Это один из тех рецептов, которые становятся палочкой-выручалочкой. Хочется чего-то вкусного и сырного, но нет сил возиться с тестом. Вот тут-то и приходит на помощь этот ленивый хачапури — он идеально подойдет и на завтрак, и на ужин после тяжелого рабочего дня.

© ГлагоL

Пирог готовится очень просто и быстро. Не забудьте включить духовку. Смажьте форму маслом. В миске смешайте творог с половиной тертого сыра и мелко нарезанной зеленью. Любите поострее? Добавьте чеснок. Посолите и поперчите — и начинка готова, отмечает канал Mommy chef.

В другой миске взбиваем яйца со сметаной — это будет заправка. Дальше — полная свобода творчества! Можно сделать красиво: выложить начинку на лаваш, аккуратно свернуть, вырезать кусочки и поставить в форму вертикально, как башенки. А можно просто порвать лаваш руками, перемешать с творожной начинкой — тоже получится отлично.

Заливаем будущие хачапури яичной смесью, щедро посыпаем сверху оставшимся сыром – и отправляем в духовку. Примерно через 30-40 минут, когда появится золотистая корочка, можно доставать. Даем немного постоять, чтобы не обжечься, а потом приглашаем гостей.