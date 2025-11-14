Как приготовить универсальный китайский соус – масло чили

Китайцы говорят, что хорошее масло чили спасет даже самое унылое и пресное блюдо. Эту красную приправу с хлопьями перца они добавляют в супы, овощные или мясные блюда. Также они ее смешивают с соевым соусом и макают в нее пельмени. Кстати, в каждой провинции этот соус готовят по-разному, но базовый рецепт остается неизменным со времен императоров. Секрет в балансе ингредиентов. Для приготовления этого соуса вам понадобится: сушеный чили хлопьями (30 г), молотый чили (30 г), смесь пяти специй «Усянмянь» (2 г), сухой имбирь (2 г), белый кунжут (10 г), темный китайский уксус (15 г) и рафинированное масло (450 мл). Приправу «Усянмянь» можно купить в китайских магазинчиках или на маркетплейсах. Если не нашли, то приготовьте сами. Смешайте в равных частях бадьян, корицу, фенхель, гвоздику и сычуаньский перец. А вместо темного уксуса подойдет лимонный сок, уточняет автор канала «Азиатская, и не только, кухня». Сначала объедините все сухие специи в миске. Затем медленно нагрейте масло в воке или сковороде с толстым дном. Через пять минут добавьте кунжут. Он должен лишь слегка подрумяниться. Горячее масло аккуратно вливайте в миску со специями, помешивая до однородности. Сразу добавьте уксус. Он остановит тепловую обработку и добавит кислинку. После того, как бурление стихнет, перелейте соус в стеклянную банку, но не процеживайте. Храните его в холодильнике, так он останется свежим и обжигающе острым вплоть до года. Ранее «ГлагоL» рассказал о том, как приготовить аджику, которая хранится пять месяцев. Этот рецепт кардинально отличается от классического тем, что в нем вовсе нет варки.

