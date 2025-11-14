Онищенко разрешил мыть курицу

Онищенко разрешил россиянам мыть сырую курицу

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко опроверг утверждение о том, что мытье курицы перед приготовлением вредит здоровью. Его слова цитирует РИА Новости.

Онищенко заявил, что мытье сырой курицы не ведет к заражению бактериями. По его словам, распространение микробов может произойти лишь из-за нарушения технологии обработки.

«А они тут говорят как обреченность. Значит, если ты помыл, значит, все — хана, кухня будет грязная, и все будет распространено», — сказал Онищенко.

Академик добавил, что нет причин не разрешать мыть курицу перед приготовлением, так как термическая обработка продукта гарантирует безопасность даже зараженного мяса.

Ранее Совет по информированию о пищевой безопасности (Food Safety Information Council, FSIC) Австралии предупредил о смертельной опасности мытья сырой курицы. По их мнению, на коже птицы могут быть опасные бактерии, такие как сальмонелла или кишечная палочка.