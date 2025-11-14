Поверенные рецепты сырного супа

Ищете рецепт идеального обеда? Обратите внимание на сырные супы — они покоряют насыщенным вкусом и бархатистой текстурой. Мы собрали проверенные рецепты: простые и в тоже время изысканные. Выбирайте, экспериментируйте и наслаждайтесь!

Сырный суп с креветками

Ингредиенты:

Креветки — 450 г

Перец сладкий красный — 2 шт.

Кукуруза консервированная — 350 г

Молоко — 425 мл

Масло оливковое — 2 ст.л.

Лук репчатый — 1 шт.

Картофель — 350 г

Лавровый лист — 1 шт.

Майоран сушеный — 0,5 ч.л.

Орех мускатный — 0,2 ч.л.

Сыр плавленый — 150 г

Бульон — 1,5–2 л

Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Разогреть оливковое масло в большой кастрюле и довести в нем нашинкованный лук до мягкости, не подрумянивая его.

Добавить нарезанные перец и картофель. Добавить кукурузу, лавровый лист, майоран и мускатный орех.

Влить бульон и довести до кипения. Убавить огонь до умеренного, накрыть крышкой и варить до готовности картофеля.

Влить молоко и довести до кипения. Положить в суп креветки и плавленый сыр, добавить соль и перец. Варить 3–5 минут на умеренном огне.

Сырный суп с фрикадельками

Ингредиенты:

Фарш (говяжий) — 400 г

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Вода или куриный бульон — 500 мл

Сливки — 50 мл

Плавленый сыр — 150 г

Зелень — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Морковь натереть на тёрке, лук нарезать мелко, картофель нарезать кубиком.

На сковороде обжарить морковь и лук. В кастрюлю добавить масло и обжарить скатанный в небольшие шарики-фрикадельки фарш. Посолить, поперчить по вкусу, добавить картофель, куриный бульон и зажарку. Варить 20 минут.

В суп добавить сливки, плавленый сыр и зелень. Варить еще минут 5.

Сырный суп с брокколи

Ингредиенты:

Чеддер — 200 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Бульон — 1400 мл

Плавленый сыр — 100 г

Брокколи — 500 г

Мука — 2 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, перец, мускатный орех — по вкусу

Процесс приготовления: