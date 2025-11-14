Поверенные рецепты сырного супа
Ищете рецепт идеального обеда? Обратите внимание на сырные супы — они покоряют насыщенным вкусом и бархатистой текстурой. Мы собрали проверенные рецепты: простые и в тоже время изысканные. Выбирайте, экспериментируйте и наслаждайтесь!
Сырный суп с креветками
Ингредиенты:
- Креветки — 450 г
- Перец сладкий красный — 2 шт.
- Кукуруза консервированная — 350 г
- Молоко — 425 мл
- Масло оливковое — 2 ст.л.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Картофель — 350 г
- Лавровый лист — 1 шт.
- Майоран сушеный — 0,5 ч.л.
- Орех мускатный — 0,2 ч.л.
- Сыр плавленый — 150 г
- Бульон — 1,5–2 л
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Разогреть оливковое масло в большой кастрюле и довести в нем нашинкованный лук до мягкости, не подрумянивая его.
- Добавить нарезанные перец и картофель. Добавить кукурузу, лавровый лист, майоран и мускатный орех.
- Влить бульон и довести до кипения. Убавить огонь до умеренного, накрыть крышкой и варить до готовности картофеля.
- Влить молоко и довести до кипения. Положить в суп креветки и плавленый сыр, добавить соль и перец. Варить 3–5 минут на умеренном огне.
Сырный суп с фрикадельками
Ингредиенты:
- Фарш (говяжий) — 400 г
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Картофель — 2 шт.
- Вода или куриный бульон — 500 мл
- Сливки — 50 мл
- Плавленый сыр — 150 г
- Зелень — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Морковь натереть на тёрке, лук нарезать мелко, картофель нарезать кубиком.
- На сковороде обжарить морковь и лук. В кастрюлю добавить масло и обжарить скатанный в небольшие шарики-фрикадельки фарш. Посолить, поперчить по вкусу, добавить картофель, куриный бульон и зажарку. Варить 20 минут.
- В суп добавить сливки, плавленый сыр и зелень. Варить еще минут 5.
Сырный суп с брокколи
Ингредиенты:
- Чеддер — 200 г
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Бульон — 1400 мл
- Плавленый сыр — 100 г
- Брокколи — 500 г
- Мука — 2 ст. л.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, перец, мускатный орех — по вкусу
Процесс приготовления:
- Лук нарезать небольшими кусочками. Чеддер и морковь натереть на крупной тёрке.
- В кастрюле разогреть масло на среднем огне. Обжарить лук до мягкости.
- Посыпать мукой и обжаривать ещё полторы-две минуты. Продолжая помешивать, тонкой струйкой влить горячий бульон и довести до кипения.
- Добавить плавленый сыр и замороженную брокколи, посолить и поперчить, приправить мускатным орехом. После повторного закипания варить на среднем огне примерно 5 минут.
- Всыпать в кастрюлю чеддер и помешивая варить ещё 2–3 минуты.