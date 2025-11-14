Поверенные рецепты сырного супа

Eva.ru

Ищете рецепт идеального обеда? Обратите внимание на сырные супы — они покоряют насыщенным вкусом и бархатистой текстурой. Мы собрали проверенные рецепты: простые и в тоже время изысканные. Выбирайте, экспериментируйте и наслаждайтесь!

Поверенные рецепты сырного супа
© Нейросеть

Сырный суп с креветками

Ингредиенты:

  • Креветки — 450 г
  • Перец сладкий красный — 2 шт.
  • Кукуруза консервированная — 350 г
  • Молоко — 425 мл
  • Масло оливковое — 2 ст.л.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Картофель — 350 г
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Майоран сушеный — 0,5 ч.л.
  • Орех мускатный — 0,2 ч.л.
  • Сыр плавленый — 150 г
  • Бульон — 1,5–2 л
  • Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  • Разогреть оливковое масло в большой кастрюле и довести в нем нашинкованный лук до мягкости, не подрумянивая его.
  • Добавить нарезанные перец и картофель. Добавить кукурузу, лавровый лист, майоран и мускатный орех.
  • Влить бульон и довести до кипения. Убавить огонь до умеренного, накрыть крышкой и варить до готовности картофеля.
  • Влить молоко и довести до кипения. Положить в суп креветки и плавленый сыр, добавить соль и перец. Варить 3–5 минут на умеренном огне.

Сырный суп с фрикадельками

Ингредиенты:

  • Фарш (говяжий) — 400 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Вода или куриный бульон — 500 мл
  • Сливки — 50 мл
  • Плавленый сыр — 150 г
  • Зелень — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сырный суп с фрикадельками
  • Сырный суп с фрикадельками

Процесс приготовления:

  • Морковь натереть на тёрке, лук нарезать мелко, картофель нарезать кубиком.
  • На сковороде обжарить морковь и лук. В кастрюлю добавить масло и обжарить скатанный в небольшие шарики-фрикадельки фарш. Посолить, поперчить по вкусу, добавить картофель, куриный бульон и зажарку. Варить 20 минут.
  • В суп добавить сливки, плавленый сыр и зелень. Варить еще минут 5.

Сырный суп с брокколи

Ингредиенты:

  • Чеддер — 200 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Бульон — 1400 мл
  • Плавленый сыр — 100 г
  • Брокколи — 500 г
  • Мука — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец, мускатный орех — по вкусу

Процесс приготовления:

  • Лук нарезать небольшими кусочками. Чеддер и морковь натереть на крупной тёрке.
  • В кастрюле разогреть масло на среднем огне. Обжарить лук до мягкости.
  • Посыпать мукой и обжаривать ещё полторы-две минуты. Продолжая помешивать, тонкой струйкой влить горячий бульон и довести до кипения.
  • Добавить плавленый сыр и замороженную брокколи, посолить и поперчить, приправить мускатным орехом. После повторного закипания варить на среднем огне примерно 5 минут.
  • Всыпать в кастрюлю чеддер и помешивая варить ещё 2–3 минуты.