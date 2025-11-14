Какие продукты лучше не ставить на новогодний стол

Согласно​‍​‌‍​‍‌ Восточному календарю, 2026 год — год Огненной Лошади, так что новогоднее меню должно соответствовать ее вкусам. Категорически запрещается подавать конину — это считается оскорблением символа года. Автор канала «О Еде и не только» говорит, что стоит отказаться от курицы, потому что лошадь считает ее «глуповатой птицей», и от рыбы из-за конфликта водной и огненной стихий.

Запрещены лук и чеснок, острые приправы и жирные калорийные блюда. Зато можно приготовить рагу или запеченное мясо кролика, индейки, утки, свинины или говядины. Свежая зелень, овощи в любом виде, бобовые, фрукты и орехи также должны присутствовать на праздничном столе. Для украшения праздника используйте посуду и скатерти красного, золотого, оранжевого и желтого цветов или поставьте в центре стола фигурку ​‍​‌‍​‍‌лошади.