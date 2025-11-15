Как сделать идеальное пюре: три совета от шеф-поваров

Чтобы​‍​‌‍​‍‌ картофельное пюре было густым, мягким и не клейким, необходимо придерживаться трех основных правил в приготовлении. О них рассказывает автор канала «В саду у Валентинки».

© ГлагоL

Первое касается нарезки и варки картофеля: клубни не должны быть маленькими кусочками, иначе они потеряют крахмал и минеральные соли, необходимые для густоты пюре. Варить нужно на среднем огне. Если поставить картофель на сильный, он может развариться снаружи, оставшись сырым внутри. Если же огонь будет слишком слабым, то пюре не получится нужной густоты.

Второе правило — время посола. Соль мешает процессу разбухания крахмала, поэтому картофель следует солить только в середине приготовления, а не в начале или в конце. Это позволит пюре распадаться на крупинки и не становиться слишком клейкой массой.

Третье правило — достаточно жира. Масло и жирное молоко мешают сильному разбуханию крахмальных зерен и их разрушению, что не позволяет пюре становиться клейким. Чтобы пюре получилось воздушным и не застывало после остывания, на этих ингредиентах не стоит экономить и выбирать не слишком жирные. Также важно не использовать блендер, так как высокая скорость разрушает крахмальные зерна, делая пюре ​‍​‌‍​‍‌клейким.

А еще на ужин можно приготовить невероятную пасту с сыром по рецепту «ГлагоLа». К ней можно добавить лук, грибы и ветчину, чтобы получилось сытнее и ароматнее.