Домашняя ливерная колбаса: рецепт из поколения в поколение

Домашняя​‍​‌‍​‍‌ ливерная колбаса по старинному семейному рецепту, который передается из поколения в поколение, отличается ярким вкусом и нежностью. Наталья Калнина в своем блоге утверждает, что магазинная не идет ни в какое сравнение с этим рецептом.

Нам потребуется: 1 кг свиного сала вместе с мясом на ребрышках, 800 г печени, 800 г легких, 800 г сердца, 5-6 зубчиков чеснока, соль, черный перец — все по вкусу, а также 4 метра чистых свиных черев.

Сама готовка колбасы состоит из нескольких этапов. Для начала мы непродолжительно отвариваем субпродукты до готовности, после чего полностью остужаем их. Далее прокручиваем их на мясорубке с крупной решеткой.

В полученный фарш добавляем соль, черный перец и пропущенный через пресс чеснок. После чего тщательно перемешиваем. Специальной насадкой для колбас мясо аккуратно и плотно набиваем в черева. Рулетики помещаем в холодильник на несколько часов, а лучше на всю ночь. Перед употреблением их нужно хорошо ​‍​‌‍​‍‌охладить.

А для бутербродов с такой колбаской можно приготовить еще и майонез по рецепту от «ГлагоLа». Вам понадобятся 10 минут времени, жирная сметана, вареные желтки и горчица.