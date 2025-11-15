Глянцевое мясо: простой способ приготовления с пивом и соевым соусом

Этот​‍​‌‍​‍‌ простой и проверенный рецепт мяса, тушеного в пиве, автор канала «Вкусняшка Yummy» использует уже около 20 лет, и он его никогда не подводит. Для приготовления идеально подойдет недорогая часть мяса — кусок домашней грудинки или что-то в этом роде с небольшим количеством жира.

Нам понадобятся:

2 кг мяса (грудинка);

0.5 л пива;

1 ч. л. паприки;

2 ч. л. сахара;

50 мл соевого соуса;

2 ч. л. сушеного чеснока;

1 бадьян;

4-5 зубчиков свежего чеснока;

1 веточка розмарина;

соль и перец по вкусу.

Мясо натираем солью и перцем и затем обжариваем на раскаленной сковороде без масла до золотистой корочки с обеих сторон. Главное — мясо после обжарки залить пивом (светлым или темным, даже безалкогольным), именно оно придаст мясу неповторимый вкус. Кидаем сушеный чеснок и бадьян и тушим под крышкой 10-15 минут.

Тем временем готовим соус: смешиваем соевый соус, паприку и сахар. Мясо заливаем и тушим на среднем огне около полутора часов, пока соус не станет густым. Время от времени кусочки переворачиваем, по желанию между кусочками можно добавлять свежий чеснок и веточку розмарина. Когда мясо глянцевое по виду и нежное по текстуре — оно готово, можно ​‍​‌‍​‍‌есть!

