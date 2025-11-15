Армянский хлеб Матнакаш: рецепт лучше пекарского

Армянский​‍​‌‍​‍‌ хлеб Матнакаш готовится довольно просто, но результат впечатляет. Евгения Полевская в своем блоге пишет, что выпечка получается такой вкусной, воздушной, с пористым мякишем и хрустящей корочкой, что просто невозможно остановиться после кусочка.

© ГлагоL

Замесим тесто-опару: 200 мл теплой воды, 1 ч. л. сахара, 7 г сухих дрожжей и 120 г муки смешайте в миске и дайте постоять при комнатной температуре 20 минут. Затем тесто-опару замесим вместе с тестом из 360 г муки, 1 ч.л. соли и 200 мл теплой воды.

Тесто​‍​‌‍​‍‌ должно получиться мягким и слегка липнуть к рукам. Оставьте его минут на 20–30, чтобы расслабилась клейковина и тесто выросло в объеме. Затем разделите на две равные части и раскатывайте лепешки. Оставьте их минут 20.

Смесь для смазки: 1,5 ст. л. муки, 70 мл воды и желток. Обмазывайте сверху лепешки, делайте узор и посыпайте кунжутом. Выпекайте при 190 градусах 25–30 минут до румяной ​‍​‌‍​‍‌корочки.