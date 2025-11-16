Рецепт утиной грудки с пряной тыквой и сливочно-бурбоновым соусом

Утиная грудка с пряной тыквой и сливочно-бурбоновым соусом: пошаговый рецепт от бренд-шефа
Идея для вкусного и согревающего осеннего ужина.
Осенью рацион хочется сделать более полезным и насыщенным. С этим отлично справляется тыква, в которой содержатся бета-каротин, витамины и клетчатка. Все эти элементы работают на укрепление иммунитета и улучшение пищеварения.
«Тыква — универсальный продукт для приготовления супов, запеканок, лазаньи и десертов. Также запечённая тыква — это прекрасный гарнир к мясу или птице. Поделюсь рецептом согревающего ужина с самым осенним ингредиентом», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
Рецепт с тыквой
Утиная грудка с пряной тыквой и сливочно-бурбоновым соусом
Это блюдо строится на контрасте текстур и вкусов: хрустящая корочка птицы, дольки запечённой мякоти тыквы и густой ароматный соус. Пряности в рецепте подчёркивают естественную сладость основного ингредиента и добавляют согревающие ноты.
- Порции: 2
КБЖУ на 100 г
- Калории: 285 ккал.
- Белки: 15 г.
- Жиры: 20 г.
- Углеводы: 8 г.
Ингредиенты
Для утки:
- утиные грудки — 2 шт. (по 250-300 г каждая);
- соль мелкая морская — 1/2 ч. л.;
- перец свежемолотый — 1/2 ч. л.;
- смесь прованских трав — 1/3 ч. л.
- Для тыквы:
- тыква мускатная, или баттернат, — 500 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- молотый кумин — 1/2 ч. л.;
- кориандр — 1/2 ч. л.;
- копчёная паприка — 1/2 ч. л.;
- душистый перец молотый — щепотка;
- соль — 1/2 ч. л.
Для соуса:
- сливочное масло — 50 г;
- свежий тимьян — 2-3 веточки;
- бурбон — 80 мл;
- сливки 33-процентной жирности — 150 мл;
- чёрный перец — 1 ч. л.;
- душистый перец — 1 ч. л.;
- тимьян — 2 веточки;
- лавровый лист — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- жир от утки — 1-2 ст. л.;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Срежьте лишний жир и сухожилия на утиных грудках. Сделайте на коже ромбовидные надрезы острым ножом, стараясь не прорезать мясо. Натрите мясо птицы солью и перцем. Обрезки кожи произвольно измельчите и сохраните.
- Мелко порубите чеснок.
- Растопите в маленькой сковороде сливочное масло и обрези жира. Добавьте чеснок и тимьян, перцы и лавровый лист. Держите на среднем огне, пока масло не станет золотистым с ореховым ароматом — на это уйдёт около 6-10 минут. Слейте 2/3 масла в отдельную миску. Добавьте в сковороду бурбон и продолжайте нагрев. Как только алкоголь выпарится на 80%, уменьшите нагрев и влейте сливки. Не доводя до кипения, дайте соусу настояться 10-15 минут. Затем процедите через мелкое сито.
- Смешайте специи для тыквы: кумин, кориандр, паприку, перец.
- Очистите тыкву от кожуры и внутренностей. Нарежьте мякоть дольками одинакового размера. Смешайте с маслом, солью и пряностями.
- Разогрейте противень в духовке до 200°C. Разложите дольки тыквы одним слоем. Запекайте 20-25 минут, перевернув один раз: поверхность должна подрумяниться, а нож — входить без усилия. Достаньте тыкву из духовки и уменьшите температуру до 180°С.
- Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выложите грудки кожей вниз и обжаривайте шесть-семь минут, пока кожа не станет золотистой и хрустящей, а жир не вытопится. После этого переверните и готовьте ещё две минуты.
- Переложите грудки в форму для запекания и отправьте в духовку на четыре-восемь минут при 180°С. Внутренняя температура мяса должна составлять 54-56°C для средней прожарки. Проверить можно кулинарным термометром.
- Нарежьте грудки поперёк волокон тонкими слайсами. Выложите бурбоновый соус на тёплые тарелки мазком, на него — ломтики утки и рядом запечённые кусочки тыквы. Сверху можно сдобрить чёрным молотым перцем или свежей цедрой апельсина.
Главный секрет осеннего ужина — в использовании сезонных продуктов, которые сами по себе несут максимум вкуса и пользы, и в искусстве находить удачные сочетания между ними.