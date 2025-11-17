Острый соус LaoGanMa: на что похож и куда добавлять

Острая​‍​‌‍​‍‌ китайская приправа LaoGanMa с черными бобами имеет насыщенный вкус, который заканчивается кисло-сладким послевкусием. Автор канала «Холина | РЕЦЕПТЫ | азиатская кухня» пишет о том, что острота у нее средняя — масло жжет, но недолго, появляется через минуту легкая сладость и едва заметная соленость. В аромате угадывается кисленькая и сладенькая ноты с легким намеком на дымок, типичный для китайских забегаловок.

Соус представляет собой некую неравномерную массу — мягкие ферментированные черные бобы чередуются с кусочками, которые уже успели потрескаться, перцем чили и твердыми семенами перца, плавающими в соевом масле цвета янтаря. Приправу можно просто использовать как соус к ло-мэнь, пельменям и супам, смешать с соевым соусом для заправки салата, разбавить уксусом с чесноком для макания к корейскому кимпабу или японским пельменям гёдза. Также она великолепна для маринада мяса и жарки морепродуктов.

Соус можно найти в интернет-магазинах и на прилавках наших китайских магазинчиков за 300-400 рублей. Всегда интересуйтесь тем, что именно вы покупаете, так как у этой марки есть несколько видов — менее и более ​‍​‌‍​‍‌жгучих.