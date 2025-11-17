Выяснено, ради чего люди чаще всего пьют кофе

Теперь всё решает не только вкус. Генеральный директор сети кофеен «Здрасте» Гнел Амирян рассказал, что россияне стали чаще выбирать вкусы кофе и других напитков, чтобы поддерживать свой психоэмоциональный фон.

Раф солёный арахис «для вайба», матча латте «для ясности», десерт Сан-Себастьян «для вдохновения» — всё это примеры того, как привычные блюда используются в качестве инструментов саморегуляции. Зумеры выбирают напитки для концентрации, сэндвич, который «даёт энергию», или десерт, который «улучшает настроение». Тарелка превращается в инструмент управления внутренней гармонией, — сказал эксперт.

Амирян подчеркнул, что благодаря такому подходу еда формирует новую культуру потребления.