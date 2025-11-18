Семь правил выбора зернового кофе

Специалисты рассказали, как выбрать кофе в зернах. Важными оказались целый ряд критериев – от даты обжарки и типа упаковки до запаха, сорта и условий хранения.

Упаковка, сообщает Роскачество, в идеале должна быть вакуумной с зиплоком и клапаном для сброса выходящего углекислого газа, так как после обжарки углекислый газ еще долгое время покидает структуру зерна.

Следует смотреть дату обжарки (а не фасовки). Лучше взять зерна, которые обжарены не менее недели назад и не больше месяца. На упаковках кофе, который продается в супермаркетах, часто дата обжарки не указывается, что является недостатком.

Зерна не должны долго храниться до покупки, и после нее – это позволит напитку сохранить свои вкусовые свойства. Кофе в пачках по 250 г с этой точки зрения могут быть предпочтительнее.

Желательно, чтобы информация об обработке тоже была, поскольку и она влияет на вкус. Можно запомнить, кофе какой обработки понравился больше и в будущем брать его. Не на всех упаковках, к сожалению, такая информация есть.

При вскрытии пачки следует обратить внимание на запах. Аромат может быть цветочным, фруктовым, ореховым, карамельным, шоколадным. Не должно быть химического, затхлого, землистого привкуса. Жженый запах также говорит о низком качестве.

Сорт кофе не относится к критериям качества. Градации по сортам нет, поэтому информация на упаковке «высший сорт» – это рекламный ход. Однако, есть особая категория – «спешелти». Такой кофе производится с соблюдением всех стандартов на всех этапах.

Должны соблюдаться требования по влажности, размеру и однородности зерен. Такой кофе обладает качественною кислотностью и сладостью, нотками цветов, фруктов, ягод, пряностей, орехов, шоколада. Но спешелти кофе на рынке мало – только около 10%.