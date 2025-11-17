Три рецепта осенних блюд против простуды

Включите их в своё меню для укрепления иммунитета.

С наступлением осени растёт риск простудных заболеваний. В этот период в меню стоит включить некоторые продукты, укрепляющие иммунитет. Среди них овощи, крупы, рыба, постное мясо и кисломолочные продукты: они богаты витаминами, минералами, белком, полезными жирами и пробиотиками, которые укрепляют организм и повышают устойчивость к простудам.

«Предлагаю рецепты не просто полезных, но и вкусных блюд, в которых есть всё необходимое для укрепления иммунитета», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

Рецепты

Суп-пюре из тыквы и моркови с имбирём и куркумой

Морковь и тыква богаты витамином. Имбирь и куркума, помогающие бороться с вирусами, снижают риск воспалений, а чеснок убивает микробы.

Ингредиенты (на четыре порции):

тыква баттернат — 500 г;

морковь — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

имбирь свежий — 20 г;

куркума молотая — 1/2 ч. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

овощной бульон — 800 мл;

соль морская — 1 ч. л.;

чёрный перец — 1/2 ч. л.;

тыквенные семечки — горсть, для подачи.

Способ приготовления

Очистите тыкву и морковь. Нарежьте овощи кубиками и выложите на противень. Сбрызните 1 ст. л. масла и добавьте щепотку соли. Разогрейте духовку до 200°C. Запекайте 25 минут, пока овощи не станут мягкими и на поверхности не появится карамелизированная корочка. Очистите лук и чеснок. Нарежьте лук мелкими кубиками. Раздавите чеснок или мелко покрошите, измельчите корень имбиря на терке. Разогрейте оставшееся масло в сотейнике. Обжаривайте лук и чеснок пять минут до размягчения и появления лёгкого золотистого оттенка. Добавьте куркуму и подержите на огне ещё минуту, пока специя не раскроет аромат. Положите в сотейник запечённые овощи, залейте бульоном. Доведите до кипения, уменьшите огонь и томите 10 минут. Снимите с огня, пробейте блендером в пюре. При необходимости добавьте ещё бульон, чтобы придать желаемой густоты. Прогрейте в сотейнике, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте в тарелках, посыпав тыквенными семечками.

Ячменная похлёбка с грибами и мисо

Перловка богата веществами, укрепляющими иммунитет, а в грибах содержится мощный антиоксидант с иммуностимулирующими свойствами. Мисо — ферментированный продукт, насыщенный пробиотиками, влияющими на здоровье кишечника.

Ингредиенты (на четыре порции):

перловка — 150 г;

шампиньоны (лисички или белые грибы) — 400 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

стебель сельдерея — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

овощной или грибной бульон — 1,2 л;

мисо-паста светлая — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

зелень петрушки — 1 горсть для подачи.

Способ приготовления

Промойте перловку, залейте водой и оставьте набухать на 60-90 минут. Откиньте на сито или дуршлаг и дайте стечь воде. Разогрейте масло в сковороде. Очистите лук, чеснок, морковь и сельдерей. Нарежьте овощи небольшими кубиками, чеснок измельчите на тёрке. Обжаривайте пять-шесть минут, пока не размягчатся. Добавьте чеснок и подержите на огне ещё минуту, затем выключите нагрев и остудите. Очистите и вымойте грибы, нарежьте ломтиками. Положите в сковороду и готовьте семь-восемь минут до появления карамелизированной корочки. Добавьте в кастрюлю перловку, лавровый лист и бульон. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 20 минут, пока крупа не станет мягкой. Перелейте половник бульона в миску. Растворите мисо-пасту и верните обратно в кастрюлю. Посолите и поперчите, удалите лавровый лист. Разлейте суп по тарелкам и посыпьте измельчённой петрушкой.

Красная чечевица с куркумой, имбирём и шпинатом

Красная чечевица богата белком, железом и цинком, необходимыми для работы иммунной системы. Шпинат снабжает организм витамином С и антиоксидантами. Имбирь и куркума стимулируют иммунитет.

Ингредиенты (на четыре порции):

красная чечевица — 250 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

имбирь свежий — 20 г;

куркума молотая — 1/2 ч. л.;

зира молотая — 1/2 ч. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

овощной бульон или вода — 800 мл;

шпинат свежий — 60 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

перец — 1/2 ч. л.

Способ приготовления

Разогрейте масло в кастрюле. Очистите лук, чеснок и имбирь. Нарежьте луковицу мелкими кубиками и обжаривайте четыре минуты. Измельчите чеснок и имбирь, положите в кастрюлю и жарьте ещё минуту. Добавьте куркуму и зиру, перемешайте и продолжайте жарить 30 секунд. Промойте чечевицу, переложите её к овощам и залейте бульоном. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите под крышкой 15-18 минут, пока чечевица не станет мягкой. Вымойте шпинат и мелко нарежьте. Положите в бульон и готовьте ещё две минуты, пока листья не опустятся на дно. Снимите с огня, добавьте лимонный сок, посолите и поперчите по вкусу и подавайте к столу.

Суп-пюре из моркови, грибная похлёбка с ячменём или сытное блюдо из красной чечевицы будут не просто полезными, но и аппетитными, если украсить их мелко нарезанной зеленью и подать с хрустящими чесночными гренками.