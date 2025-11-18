Напиток для бодрости и здоровья сосудов: простой рецепт с тимьяном

Всего за 10 минут можно приготовить не просто вкусный, а по-настоящему полезный напиток. Автор канала «Рецепты с фото и видео – только лучшее от Аймкук» заявляет, что чай с тимьяном мягко бодрит без кофеина, помогает сосудам и дарит ощущение комфорта после напряженного дня.

Понадобятся:

8-10 г сушеного тимьяна;

1-2 пакетика зеленого чай;

400 мл кипятка;

сахар или мед по вкусу.

Удаляем стебли и отправляем тимьян завариваться вместе с чайными пакетиками. Оставляем настаиваться 10 минут.

Готовый чай можно подсластить сахаром или медом, а для усиления вкуса добавить и дольку лимона. Такой напиток не содержит кофеина, мягко тонизирует и полезен для сосудов, что важно, например, для людей, у которых есть повышенное артериальное давление. Этот простой рецепт отлично сможет заменить привычные тонизирующие ​‍​‌‍​‍‌напитки.