Как приготовить тесто для дубайского шоколада дома

Дорогое​‍​‌‍​‍‌ тесто Катаифи для дубайского шоколада и восточных сладостей можно очень просто приготовить в домашних условиях. Евгения Полевская в своем блоге пишет о том, что простейший рецепт из доступных продуктов позволит сделать тонкие ниточки, не хуже покупных, но в десятки раз дешевле.

© ГлагоL

Для теста понадобится 180 г муки, 100 г кукурузного крахмала, 0,5 ч.л. соли, 25 мл растительного масла и 380 мл воды. Все продукты смешивают в блендере до получения однородного теста, похожего на блинное.

Массу процеживают через сито, кладут в мешок с отверстием примерно 1 мм и на разогретую сковороду тоненькими полосками выдавливают тесто, раскручивая пальцами в спираль. Жарят 10-15 секунд с каждой стороны до подсушивания, но не до румяности.

Готовое тесто заверните в полотенце на 10 минут, чтобы оно стало эластичным. Из вышеуказанных продуктов выходит 300 г теста, которое можно хранить в морозилке несколько месяцев. Для приготовления десертов тесто нарезают и жарят в масле до золотистого ​‍​‌‍​‍‌цвета.

Любителям азиатской кухни будет интересен текст «ГлагоLа» о китайском соусе LaoGanMa. Он идеален для пельменей, супов и маринадов, но важно не перепутать степень жгучести — у бренда несколько вариантов.