Как сварить кисель без пленки: два проверенных способа

Приготовить​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ кисель, который будет вкусным и не покрываться пленкой, намного проще, чем можно подумать. Есть два способа, как это сделать, о которых рассказывает Наталья Калнина в своем блоге.

Варят​‍​‌‍​‍‌ кисель из 1 л воды, 200 г ягод (можно взять малину), 2 ст. л. сахара и 2 ст. л. крахмала. Ягоды варят с сахаром в воде, затем, по желанию, процеживают отвар. Для более яркого цвета добавляют 1/3 ч.л. лимонного сока или ​‍​‌‍​‍‌кислоты.

Крахмал разводят в 50-100 мл холодной воды. В кипящий отвар тонкой струйкой вливают крахмальную смесь, интенсивно помешивая. Как только кисель начинает кипеть, его снимают с огня — повторный кипячение опять уничтожит загущающие свойства крахмала.

Чтобы пленка не образовалась, либо постоянно помешивают кисель в процессе остывания, либо сразу после приготовления посыпают его поверхность тонким слоем сахара, не перемешивая. Обе техники позволяют эффективно избавиться от пленки и сохранить киселю гладкую ​‍​‌‍​‍‌текстуру.