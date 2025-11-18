Топ-5 речных рыб, которые легко чистить

Среди речных рыб тоже есть экземпляры, в которых костей почти нет. Вот несколько примеров.

Сом. В 100 г этой рыбы - около 18 г белка и 100 ккал. Жира у сома немного, и он мягкий, распределён равномерно.

Судак. Эта рыба - специально для тех, кто не любит возиться с костями. На вид её мясо белое, чуть матовое. Вкус имеет нейтральный, по питательности близок к морским рыбам: в 100 г содержится примерно 19 г белка и 85-90 ккал.

Налим. В 100 г его мяса - 18-20 г белка и 90-100 ккал. Жира тоже немного.

Берш. Универсальная рыба в кулинарии. На 100 г её мяса приходится около 18 г белка и немного меньше 100 ккал.

Жерех. В 100 г этой рыбы содержится примерно 19 г белка и до 120 ккал. Жира при этом мало, а также есть омега-3, витамины группы В в составе.