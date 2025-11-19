Когда простые продукты становятся шедевром: бутерброд с минтаем и авокадо

Этот бутерброд с запеченной рыбой и авокадо может составить конкуренцию ресторанным закускам. При этом он готовится из очень доступных и простых продуктов. Сочетание ингредиентов дает удивительно гармоничный и насыщенный вкус.

В самом начале разогрейте духовку до 230 градусов. Противень застелите пергаментом, слегка сбрызните маслом и выложите замороженные кусочки минтая. Приправьте рыбу солью, перцем, сухим чесноком и положите на каждый кусочек по маленькому ломтику сливочного масла. Запекайте около 15 минут, советует шеф-повар Василий Емельяненко в своем блоге.

Пока рыба готовится, обжарьте кусочки белого хлеба на сливочном масле до румяной корочки с двух сторон. Для соуса смешайте в миске майонез, соусы терияки, умами и шрирача. Отдельно разомните вилкой творожный сыр.

Начинаем собирать бутерброд. Намажьте хлеб толстым слоем творожного сыра, затем положите кусок запеченного минтая, мягкие ломтики авокадо и посолите по вкусу. Добавьте тонко нарезанный айсберг, колечко острого перца чили и полейте приготовленным майонезным соусом.