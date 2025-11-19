Как отличить настоящий мед от подделки: простые способы

В сезон сбора меда прилавки заполняются разнообразными баночками, но не все они являются натуральным продуктом. Чтобы быстро отличить настоящий от подделки, достаточно двух простых тестов.

Первый способ позволяет проверить плотность и вязкость. Нужно опустить ложку с медом в стакан холодной воды и дать ему стечь. Натуральный продукт будет тянуться как упругая нить и ляжет на дно компактной горкой. Он не будет растворяться. Подделка же сразу начнет растекаться мутными разводами, поясняет канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Второй тест выявляет наличие крахмала. Для этого чайную ложку меда размешивают с несколькими каплями воды до однородности и капают в смесь йод. Если мед чистый, цвет останется желтовато-коричневым. Если посинеет или почернеет, значит в нем есть крахмал или мука.

Эти экспресс-тесты не требуют специальных знаний и занимают менее минуты. Зато они помогают эффективно определить качественный натуральный мед.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что мед вовсе не является «эликсиром здоровья». Медик отметил, что он даже опасен для людей с ожирением, гипертонией и жировым гепатозом печени, писал «ГлагоL».