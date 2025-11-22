Сосиски в тесте: рецепты на все случаи жизни

Катерина Саломе

Сосиски в тесте со времен Советского союза для многих остаются одной из самых любимых закусок. У блюда есть множество вариантов — от классических дрожжевых до быстрых слоеных и праздничных. «‎Рамблер» собрал проверенные рецепты сосисок в тесте, которые легко повторить дома.

Сосиски в тесте: рецепты на все случаи жизни
© Peredniankina/iStock.com

1. Сдобные сосиски в тесте

Ингредиенты:

  • сосиски — 10 шт.
  • мука — 450 г
  • молоко — 200 мл
  • дрожжи — 1,5 ч. л.
  • сахар — 2 ст. л.
  • яйцо — 1 шт.
  • масло сливочное — 60 г
  • соль — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Сделайте опару из теплого молока, дрожжей и сахара.
  2. Через десять минут добавьте яйцо, масло и муку.
  3. Замесите нежное тесто и оставьте на один час, чтобы оно поднялось.
  4. Раскатайте пласт, нарежьте полосками.
  5. Заверните сосиски.
  6. Выпекайте при 180°C 20–25 минут.

2. Быстрые сосиски в тесте без дрожжей

Ингредиенты:

  • сосиски — 6–8 шт.
  • сметана — 150 г
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 250–300 г
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • соль — щепотка

Способ приготовления:

  1. Смешайте сметану, яйцо и соль.
  2. Добавьте муку и разрыхлитель.
  3. Замесите мягкое тесто.
  4. Нарежьте полоски и обмотайте ими сосиски.
  5. Выпекайте при 180°C 15–18 минут.

Сладкая выпечка на сковороде: четыре рецепта

3. Ультрабыстрые сосиски в слоеном тесте

Ингредиенты:

  • сосиски — 6–8 шт.
  • слоеное тесто — 1 упаковка
  • яйцо — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Разморозьте тесто и немного раскатайте.
  2. Нарежьте прямоугольниками.
  3. Заверните сосиски в тесто.
  4. Сделайте надрезы сверху и смажьте яйцом.
  5. Выпекайте при 200°C 15 минут.

4. Праздничные сосиски в тесте «‎косичкой»

Ингредиенты:

  • сосиски — 8 шт.
  • дрожжевое тесто — 400–450 г
  • яйцо — 1 шт.
  • кунжут — по желанию

Способ приготовления:

  1. Раскатайте тесто и положите сосиску по центру.
  2. По бокам сделайте тонкие надрезы.
  3. Переплетайте полоски крест-накрест, формируя косичку.
  4. Смажьте яйцом, при желании посыпьте кунжутом.
  5. Выпекайте при 180°C 20 минут.

5. Сосиски с сырной начинкой и кунжутом

Ингредиенты:

  • сосиски — 8 шт.
  • твердый сыр — 120 г
  • тесто дрожжевое или слоеное — 400 г
  • яйцо — 1 шт.
  • кунжут — 1–2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Сделайте продольный надрез в сосисках.
  2. Вставьте внутрь полоски сыра.
  3. Обмотайте сосиски тестом.
  4. Смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.
  5. Выпекайте при 180°C 20 минут.

6. Сытные сосиски в картофельном тесте

Ингредиенты:

  • сосиски — 6 шт.
  • картофельное пюре — 250 г
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 4–5 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешайте пюре с яйцом и мукой.
  2. Сформируйте из теста небольшие лепешки.
  3. Заверните в них сосиски.
  4. Запекайте при 180°C 20 минут или обжарьте на сковороде.

Эти рецепты подойдут и для будничных обедов, и для перекуса в поездках, и для праздничного стола. Побалуйте себя и близких вкусными сосисками в тексте, ведь их любят все!

Ранее мы писали, чем заменить яйца в выпечке, если их не оказалось под рукой.