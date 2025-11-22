Сосиски в тесте: рецепты на все случаи жизни

Сосиски в тесте со времен Советского союза для многих остаются одной из самых любимых закусок. У блюда есть множество вариантов — от классических дрожжевых до быстрых слоеных и праздничных. «‎Рамблер» собрал проверенные рецепты сосисок в тесте, которые легко повторить дома.

© Peredniankina/iStock.com

1. Сдобные сосиски в тесте

Ингредиенты:

сосиски — 10 шт.

мука — 450 г

молоко — 200 мл

дрожжи — 1,5 ч. л.

сахар — 2 ст. л.

яйцо — 1 шт.

масло сливочное — 60 г

соль — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Сделайте опару из теплого молока, дрожжей и сахара. Через десять минут добавьте яйцо, масло и муку. Замесите нежное тесто и оставьте на один час, чтобы оно поднялось. Раскатайте пласт, нарежьте полосками. Заверните сосиски. Выпекайте при 180°C 20–25 минут.

2. Быстрые сосиски в тесте без дрожжей

Ингредиенты:

сосиски — 6–8 шт.

сметана — 150 г

яйцо — 1 шт.

мука — 250–300 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — щепотка

Способ приготовления:

Смешайте сметану, яйцо и соль. Добавьте муку и разрыхлитель. Замесите мягкое тесто. Нарежьте полоски и обмотайте ими сосиски. Выпекайте при 180°C 15–18 минут.

3. Ультрабыстрые сосиски в слоеном тесте

Ингредиенты:

сосиски — 6–8 шт.

слоеное тесто — 1 упаковка

яйцо — 1 шт.

Способ приготовления:

Разморозьте тесто и немного раскатайте. Нарежьте прямоугольниками. Заверните сосиски в тесто. Сделайте надрезы сверху и смажьте яйцом. Выпекайте при 200°C 15 минут.

4. Праздничные сосиски в тесте «‎косичкой»

Ингредиенты:

сосиски — 8 шт.

дрожжевое тесто — 400–450 г

яйцо — 1 шт.

кунжут — по желанию

Способ приготовления:

Раскатайте тесто и положите сосиску по центру. По бокам сделайте тонкие надрезы. Переплетайте полоски крест-накрест, формируя косичку. Смажьте яйцом, при желании посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180°C 20 минут.

5. Сосиски с сырной начинкой и кунжутом

Ингредиенты:

сосиски — 8 шт.

твердый сыр — 120 г

тесто дрожжевое или слоеное — 400 г

яйцо — 1 шт.

кунжут — 1–2 ст. л.

Способ приготовления:

Сделайте продольный надрез в сосисках. Вставьте внутрь полоски сыра. Обмотайте сосиски тестом. Смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180°C 20 минут.

6. Сытные сосиски в картофельном тесте

Ингредиенты:

сосиски — 6 шт.

картофельное пюре — 250 г

яйцо — 1 шт.

мука — 4–5 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте пюре с яйцом и мукой. Сформируйте из теста небольшие лепешки. Заверните в них сосиски. Запекайте при 180°C 20 минут или обжарьте на сковороде.

Эти рецепты подойдут и для будничных обедов, и для перекуса в поездках, и для праздничного стола. Побалуйте себя и близких вкусными сосисками в тексте, ведь их любят все!

