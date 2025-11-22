Сосиски в тесте: рецепты на все случаи жизни
Сосиски в тесте со времен Советского союза для многих остаются одной из самых любимых закусок. У блюда есть множество вариантов — от классических дрожжевых до быстрых слоеных и праздничных. «Рамблер» собрал проверенные рецепты сосисок в тесте, которые легко повторить дома.
1. Сдобные сосиски в тесте
Ингредиенты:
- сосиски — 10 шт.
- мука — 450 г
- молоко — 200 мл
- дрожжи — 1,5 ч. л.
- сахар — 2 ст. л.
- яйцо — 1 шт.
- масло сливочное — 60 г
- соль — 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- Сделайте опару из теплого молока, дрожжей и сахара.
- Через десять минут добавьте яйцо, масло и муку.
- Замесите нежное тесто и оставьте на один час, чтобы оно поднялось.
- Раскатайте пласт, нарежьте полосками.
- Заверните сосиски.
- Выпекайте при 180°C 20–25 минут.
2. Быстрые сосиски в тесте без дрожжей
Ингредиенты:
- сосиски — 6–8 шт.
- сметана — 150 г
- яйцо — 1 шт.
- мука — 250–300 г
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- соль — щепотка
Способ приготовления:
- Смешайте сметану, яйцо и соль.
- Добавьте муку и разрыхлитель.
- Замесите мягкое тесто.
- Нарежьте полоски и обмотайте ими сосиски.
- Выпекайте при 180°C 15–18 минут.
3. Ультрабыстрые сосиски в слоеном тесте
Ингредиенты:
- сосиски — 6–8 шт.
- слоеное тесто — 1 упаковка
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления:
- Разморозьте тесто и немного раскатайте.
- Нарежьте прямоугольниками.
- Заверните сосиски в тесто.
- Сделайте надрезы сверху и смажьте яйцом.
- Выпекайте при 200°C 15 минут.
4. Праздничные сосиски в тесте «косичкой»
Ингредиенты:
- сосиски — 8 шт.
- дрожжевое тесто — 400–450 г
- яйцо — 1 шт.
- кунжут — по желанию
Способ приготовления:
- Раскатайте тесто и положите сосиску по центру.
- По бокам сделайте тонкие надрезы.
- Переплетайте полоски крест-накрест, формируя косичку.
- Смажьте яйцом, при желании посыпьте кунжутом.
- Выпекайте при 180°C 20 минут.
5. Сосиски с сырной начинкой и кунжутом
Ингредиенты:
- сосиски — 8 шт.
- твердый сыр — 120 г
- тесто дрожжевое или слоеное — 400 г
- яйцо — 1 шт.
- кунжут — 1–2 ст. л.
Способ приготовления:
- Сделайте продольный надрез в сосисках.
- Вставьте внутрь полоски сыра.
- Обмотайте сосиски тестом.
- Смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.
- Выпекайте при 180°C 20 минут.
6. Сытные сосиски в картофельном тесте
Ингредиенты:
- сосиски — 6 шт.
- картофельное пюре — 250 г
- яйцо — 1 шт.
- мука — 4–5 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте пюре с яйцом и мукой.
- Сформируйте из теста небольшие лепешки.
- Заверните в них сосиски.
- Запекайте при 180°C 20 минут или обжарьте на сковороде.
Эти рецепты подойдут и для будничных обедов, и для перекуса в поездках, и для праздничного стола. Побалуйте себя и близких вкусными сосисками в тексте, ведь их любят все!
