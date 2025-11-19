Как можно использовать кастрюли из нержавеющей стали

Кастрюли из нержавеющей стали домохозяйки ценят за высокую прочность, стильный вид и устойчивость к коррозии. Они быстро нагреваются и легко моются. Но у такой посуды тоже есть свои ограничения.

Кастрюли из нержавеющей стали идеально подходят для варки, тушения и запекания различных блюд. Многослойные модели с алюминиевым дном обеспечивают равномерный прогрев, что идеально подходит для запекания. Кроме того, этот материал инертен к кислотам, поэтому можно смело добавлять томаты или лимонный сок. Прочность стали позволяет использовать ее даже в духовке, поскольку она выдерживает высокие температуры.

Кастрюли из нержавейки прекрасно подходят для варки мяса, круп, макарон, овощей и даже ягод. Но старайтесь избегать резких перепадов температуры. Для тушения кастрюлю предварительно прогревают, добавляют немного жидкости и готовят на медленном огне. А вот жарить в такой посуде нежелательно, так как дно может деформироваться. Исключением являются многослойные кастрюли с антипригарным покрытием, уточняет канал «Комплекс — Бар».

Также в нержавейке можно смело мариновать или ферментировать различные овощи, так как она не вступает в реакцию с кислотами. Однако некоторые продукты готовить в ней не рекомендуется. Например, яичница и омлет могут прилипнуть, молочные каши — подгореть, а нежное филе рыбы — развалиться.

Хранить готовые блюда в кастрюле из нержавеющей стали можно, но только если на ней нет царапин и вмятин. Из-за таких повреждений в пищу могут выделяться металлы, что может вызвать аллергию, особенно у детей.

При выборе кастрюли обратите внимание на марку стали. Сплавы 304 и 430 считаются оптимальными. Качественная посуда имеет толщину стенок от 0,5 мм и надежные металлические ручки на заклепках.