Четыре простых рецепта запеканки из овощей

Запеканка из овощей — это универсальное блюдо, которое идеально подходит для обеда, ужина или даже перекуса. Она проста в приготовлении, позволяет использовать любые овощи, которые есть под рукой, и всегда получается вкусной и полезной. Вот несколько интересных рецептов, которыми вы можете разнообразить меню.

Запеканка из кабачков и курицы

Ингредиенты

Куриное филе — 800 г.

Кабачки — 600 г.

Лук репчатый — 2 шт.

Сметана — 120 г.

Твердый сыр — 100 г.

Яйца — 3 шт.

Мука — 2 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Дижонская горчица — 1 ст. л.

Молотый черный перец, соль — по вкусу.

Приготовление

Курицу нарежьте небольшими кусочками. Смешайте сметаны и горчицу с солью и перцем. В получившийся маринад положите куриное филе и оставьте мариноваться на полчаса.

Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле. Молодые кабачки натрите на крупной терке, оставьте на 10–15 минут, затем отожмите сок. Положите кабачки к куриному филе, добавьте яйца, жареный лук, муку и перемешайте. Получившуюся массу переложите в форму для запекания, смазанную маслом. Духовку нагрейте до 180 °C и выпекайте 30 минут. Затем достаньте запеканку посыпьте тертым сыром и готовьте еще 10 минут.

Запеканка из цветной капусты и бекона

Ингредиенты

Цветная капуста или брокколи — 600 г.

Бекон — 200 г.

Сметана — 400 г.

Сыр — 200 г.

Зеленый лук — 3 стебля.

Молотый черный перец, соль — по вкусу.

Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление

Нарежьте бекон небольшими кусочками и обжарьте до хруста на сухой сковороде 5 минут. Натрите сыр, соедините со сметаной и беконом, посолите, поперчите и перемешайте. Разберите цветную капусту на соцветия, положите в кипящую подсоленную воду и варите 5 минут. В форму для запекания положите капусту, залейте сметанным соусом и посыпьте нарезанным зеленым луком. Разогрейте духовку до 220 °C и выпекайте запеканку 15–20 минут.

Картофельная запеканка с грибами

Ингредиенты

Картофель — 8 шт.

Лук репчатый — 3 шт.

Лесные грибы — 300 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Молотый черный перец, соль — по вкусу.

Приготовление

Очистите картофель и нарежьте тонкими кружками. Лук также нарежьте. Грибы отварите, порежьте на мелкие кусочки, посолите, поперчите. В форму для запекания выложите картофель и лук, затем слой грибов и еще один слой из картофеля и лука. Затем аккуратно, по краю влейте 2 стакана питьевой воды. Разогрейте духовку до 170 °С и выпекайте 45 минут.

Запеканка с форелью и картофелем

Ингредиенты

Филе форели — 400 г.

Картофель — 400 г.

Сметана — 250 г.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Молотый черный перец, соль — по вкусу.

Приготовление

Картофель нарежьте тонкими кружками. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте. Рыбу нарежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите и перемешайте. Обжарьте морковь и лук на масле. В форму для запекания выложите картофель, затем рыбу и зажарку. Смажьте сверху сметаной. Оберните форму фольгой и поставьте в разогретую до 200°С духовку на 40 минут. Затем фольгу уберите и запекайте еще 5–7 минут.