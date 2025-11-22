Как не дать жидкости «убежать» из кастрюли: старый трюк

Кастрюля, которая неожиданно «убегает», может вывести из себя даже самого спокойного человека. Стоит отвернуться на минуту, и плита уже залита чем не попадя. Из-за этого потом приходится драить и плиту, и кастрюлю. Но есть простой трюк, который поможет этого избежать — о нем расскажет «‎Рамблер».

© Wirestock/iStock.com

Когда вода, бульон или молоко начинают активно кипеть, пузырьки поднимаются на поверхность и образуют плотную шапку пены. Именно она, расширяясь, «перелезает» через край. Деревянная ложка нарушает этот процесс: пузырьки, сталкиваясь с прохладной поверхностью дерева, лопаются, а сама пена теряет плотность.

Секрет в том, что древесина — пористый материал. Она медленно нагревается, впитывает часть пара и дольше остается прохладной, нежели металлическая или пластиковая ложка: они мгновенно нагреваются до температуры кипящей жидкости и не разрушают пузырьки.

Самые «‎капризные‎» жидкости

Этот трюк работает особенно хорошо с теми жидкостями, в которых варятся макароны или крупы, потому что в них много крахмала. Именно он делает пену особенно плотной, из-за чего она растет быстрее обычной воды. Но деревянная ложка и тут действует как ограничитель. И хотя она не останавливает кипение полностью, но дает пару минут форы, чтобы успеть убавить огонь.

Молоко — лидер по капризности, но ложка удерживает даже его. У молока другая структура пены, и оно способно убежать за секунды, но деревянная ложка все равно немного замедляет процесс: пена поднимается медленнее, а значит, у вас появляется шанс успеть выключить огонь.

Важно понимать, что этот трюк лишь замедляет кипение, поэтому не стоит оставлять кастрюлю на максимальном огне и уходить на 15 минут — в этом случае никакая ложка не спасет.

Как быстро отмыть плиту, если жидкость все-таки «убежала»?

В таком случае, чтобы быстро отмыть плиту, важно действовать сразу: свежие подтеки удаляются за секунды. Достаточно выключить конфорку, накрыть горячее пятно бумажным полотенцем и слегка сбрызнуть его любым раствором с содой или каплей жидкости для посуды — тепло ускорит реакцию, и грязь отстанет сама. Через минуту бумагу можно снять и протереть поверхность обычной губкой.

Если плита уже остыла и пятна присохли, помогает «паровая шапка»: насыпьте сверху немного соды, а затем положите ткань, смоченную горячей водой. Оставьте на пять–семь минут — после этого загрязнения отходят без усилий, даже если это молоко или крахмалистый бульон. Лучше всего этот способ работает на стеклокерамике, но вместо соды можно использовать каплю средства для стекол — оно растворяет белковые и молочные следы быстрее.

А вот металлические поверхности проще всего очищать обычным уксусом: достаточно нанести его на губку и протереть пятно — кислотность растворяет тонкую корочку из крахмала и сахаров, которые образуются при «побеге» молока или макарон. Уксус не оставляет разводов и быстро возвращает блеск поверхности.

