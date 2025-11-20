Выбор качественных сосисок — непростая задача, учитывая разнообразие марок и ценовых категорий. Как отличить хороший продукт от подделки, объяснил технолог мясопереработки Иван Рыжков.

Основной критерий выбора сосисок, по словам эксперта, — наличие маркировки ГОСТ. Если продукция изготовлена согласно государственным стандартам, покупатель может быть уверен, что она соответствует установленным требованиям по содержанию мяса, соли, жира и влаги.

«Нужно отталкиваться от предпочтений во вкусе и цены. То есть, делая выбор, каждый смотрит в свой кошелек и на то, что есть на полках», — добавил специалист.

Если же производитель выпускает продукцию без соблюдения ГОСТа, качество продукта может оказаться ниже заявленного. Нередко производители экономкласса используют дешевые компоненты, такие как обрезки птицы, что снижает пищевую ценность товара.

Таким образом, выбирая сосиски, Рыжков посоветовал внимательно изучать упаковку и отдавать предпочтение изделиям, произведенным в строгом соответствии с государственными стандартами качества, сообщает «Радио 1».

