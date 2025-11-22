Какая рыба лучше: треска или тилапия

Какая рыба вкуснее и полезнее - дорогая треска или бюджетная тилапия, рассказали "РГ" эксперты.

© Российская Газета

Треска - маложирная морская рыба с высоким содержанием белка и минеральных веществ, говорит нутрициолог с медицинским образованием Юлия Орлова. По ее словам, эта рыба содержит витамины группы B, А, С, минералы - йод, фосфор, кальций и другие. В отличие от крупных хищных рыб, треска накапливает меньше вредных веществ. Хотя это зависит от способа вылова и региона. Однако треска достаточно "капризна" в приготовлении, подчеркнула эксперт. Она может быть сухой, так как в ней низкое содержание жира.

Тилапия доступна практически во всех магазинах, отмечает Орлова. Однако в ней нет столько полезных микроэлементов. Зато она нежирная и подходит для диетического питания. Правда, ее вкус и текстура менее выражены, чем у морской рыбы, добавила эксперт. Тилапия часто выращивается на фермах, поэтому в ней меньше ртути, чем в большинстве других рыб. В числе ее недостатков - низкое содержание омега-3, так как в ней мало жира.

В споре "какая рыба лучше", единственный верный ответ - разнообразие, считает диетолог-эндокринолог биотехнологической компании bioniq Дарья Диброва. По ее словам, тилапия может быть частью здорового рациона, главное, выбирать проверенных поставщиков и соблюдать баланс и разнообразие с другими источниками омега-3. Эта рыба, говорит врач, содержит белок, витамины группы B, калий и фосфор. В числе ее плюсов - быстрый и простой способ приготовления, который не требует дополнительных кулинарных навыков, минимальная калорийность при высокой пищевой ценности, а также высокая доступность для населения. Плюсами трески эксперт назвала минимальную калорийность при высокой пищевой ценности, эта рыба хорошо держит форму при жарке, у нее мягкий вкус, который нравится большому числу людей. К тому же треска относится к низкоаллергенным продуктам.

Вообще, полезными качествами рыбы считаются высокий уровень омега-3 жирных кислот, хороший профиль белка, низкое содержание загрязнителей, обратила внимание ЗОЖ-консультант платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Эльвира Валеева. В числе таких рыб она назвала семгу, форель, скумбрию, сельдь, сардину, которые богаты омега-3 EPA/DHA, витамином D и важными микроэлементами, а также белую морскую рыбу, в том числе - треску.

При этом Валеева рекомендовала выбирать рыбу разного происхождения, чередовать морскую с пресноводной и отдавать предпочтение тем видам, которые меньше всего подвержены загрязнению.