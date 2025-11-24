Здоровый омлет для детей: варим в банке вместо сковороды

Воздушный омлет с молоком, приготовленный в банке на водяной бане, остается пышным и после остывания и не требует взбивания или жарки. Его рецепт рассказывает автор канала «Кухонный сумбур».

© ГлагоL

Секрет его прост: ничего не нужно взбивать и стоять у плиты, омлет готовится в банке на водяной бане. Благодаря этому он не опадает, отлично держит форму и даже в остывшем виде остается высоким. Такой вариант получается более полезным и подходит для детского питания, беременных и кормящих женщин, а также всех любителей здоровой пищи.

Все готовится на​‍​‌‍​‍‌ основе 3 яиц, 100 мл молока, двух щепоток соли, одной щепотки черного молотого перца и маленького количества растительного масла для смазывания. Яйца разбиваются в миску, добавляются молоко, соль и перец и все взбивается вилкой до однородной массы. Смазанную маслом банку заполняют яичной смесью.

На дно кастрюли кладут полотенце, ставят в нее банку и наливают воду до уровня чуть выше яичной смеси. Банку накрывают крышкой и варят омлет на плите около 20-25 минут до тех пор, пока он не станет упругим на ощупь. Готовый омлет достают и подают к столу — получается нежное, воздушное и полезное блюдо, в котором нет ни капли масла для ​‍​‌‍​‍‌жарки.