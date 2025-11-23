Правда о хранении помидоров: почему холодильник им вредит

Эксперимент​‍​‌‍​‍‌ с осенними помидорами, который проводила автор канала «В саду у Валентинки», показал, что овощи, которые хранились при комнатной температуре, дотянули до нового урожая и не потеряли вкус и аромат, тогда как хранимые в холодильнике быстро превратились в невкусную вялую массу. О том, как это происходит, она рассказывает в своем канале.

Эксперимент состоял в том, что часть поздних осенних томатов сорта «Санька» и сорта без названия поместили в холодильник, а другую часть отправили в ящик с картошкой на кухне в теплую нишу и плотно закрыли, чтобы минимизировать доступ света. В первые дни разница была незначительной, а ко второй неделе можно было четко различать овощи.

В холодильнике помидоры начали увядать, ссыхаться, терять упругость и приобретать типичный для «зимних» магазинных томатов запах и вкус. На некоторых появились темные пятна. А в ящике с картошкой овощи были красивыми и гладкими, у них и в помине не было никакого намека на увядание.

Ответ на такой парадокс в том, что если помидоры хранить при температуре ниже +12 градусов, то они безвозвратно изменят свой вкус и фактуру, поскольку даже при таком режиме пектиновые вещества в них растворятся, отчего овощ станет рыхлым и водянистым. Холод лишь слегка замедлит развитие грибков, но не спасет от порчи поврежденные плоды.

Самая подходящая температура для хранения томатов летних и осенних — +12-18 градусов. В этом случае зрелые осенние томаты, к примеру «Санька», хранящиеся при комнатной температуре, не потеряют свои вкусовые качества и нежную текстуру, а при помещении в холодильник утратят их спустя короткое ​‍​‌‍​‍‌время.