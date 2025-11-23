Опрос показал, как создание семьи влияет на подход людей к питанию

От 21 до 30 тыс. рублей расходуют на питание в месяц 28% опрошенных россиян. А 53% уверены, что готовить дома дешевле, чем заказывать готовую еду. Это показало исследование STARWIND, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

После того как люди начинают жить с партнером, их отношение к питанию меняется. Так, 55% респондентов заявили, что стали чаще готовить дома. В то же время 11% почти перестали готовить, предпочитая готовые блюда или перекусы.

Также 7% респондентов стали чаще посещать рестораны и заказывать фастфуд, преимущественно в семьях с детьми — таких оказалось 10%. В то же время 13% как среди одиноких россиян, так и среди семей с детьми стали чаще заказывать доставку готовой еды. 20% отметили, что их гастрономические привычки не изменились при смене семейного статуса.

46% опрошенных заявили, что их рацион изменился с появлением партнера, добавилось больше домашней еды и выпечки. В то же время 27% начали готовить более разнообразные блюда, а 16% семей с появлением детей выбирают более сбалансированное и правильное питание.

Тем не менее, 2% респондентов стали чаще есть полуфабрикаты, а 4% семейных пар признались, что отказались от любимых блюд из-за вкусов партнера.

58% респондентов заявили, что их расходы на питание увеличились после создания семьи, особенно среди семей с детьми — 71%. В то же время 45% живущих с партнером без детей и 33% одиноких также отметили рост расходов.

Потребительские паттерны питания вне дома различаются в зависимости от семейного статуса. 27% респондентов питаются вне дома несколько раз в месяц. 18% опрошенных предпочитают ходить в рестораны или заказывать еду раз в неделю, чаще всего это пары без детей (27%). Для 17% респондентов эта частота составляет несколько раз в неделю. Тогда как 20% почти не посещают кафе и не заказывают еду.

Для снижения расходов 58% россиян покупают продукты по акциям и со скидками, а 37% составляют список покупок и строго его придерживаются. Также 33% замораживают сезонные овощи и фрукты, что помогает экономить. В свою очередь 18% опрошенных готовят большие порции на несколько дней, а вот готовить сложные блюда дома лишь 7% опрошенных.

15% респондентов не предпринимали специальных шагов для оптимизации расходов на питание.

Бытовая техника играет важную роль в экономии на питании. Из всех опрошенных россиян 53% считают, что готовить дома дешевле, чем заказывать еду, чаще такое мнение звучит среди одиноких людей (71%) и пар без детей (75%). А вот пары с детьми отмечают, что техника упрощает и ускоряет процесс готовки, так ответили 32% опрошенных. Кроме того, 12% опрошенных заявили, что бытовая техника помогает заготавливать продукты впрок, что особенно важно для семей с детьми (20%). А 13% не видят значительной экономии от использования бытовой техники.