Какие три продукта мгновенно убьют ваш стресс

В современном мире стресс стал постоянным спутником, негативно влияя на здоровье, вызывая бессонницу, головные боли и проблемы с ЖКТ. Но можно ли противостоять этому с помощью еды?

Врач-эндокринолог, диетолог, д. м. н. Мария Матвеева, рассказала, какие продукты способны поддержать нервную систему.

Влияние стресса и основы питания

Стресс истощает адаптационные ресурсы организма, поэтому крайне важно обеспечить его сбалансированным и полноценным питанием. Организм должен получать все необходимые нутриенты: белки, жиры, углеводы, а также ключевые витамины (группы В, С, Е, А) и микроэлементы. Их источники – молочные продукты, мясо, рыба, овощи, отруби и дрожжи. Поддержание баланса этих веществ способствует мобилизации ресурсов и предотвращает хронический стресс и выгорание.

Продукты-антистресс

Доктор Матвеева выделяет несколько групп продуктов, помогающих в борьбе со стрессом:

Для выработки нейротрансмиттеров и настроения: Зеленые листовые овощи, богатые фолиевой кислотой. Также мясо, семена тыквы, орехи и яйца, являющиеся источниками триптофана.

Через микрофлору кишечника: Ферментированные продукты, содержащие лактобактерии Lactobacillus rhamnosus (квашеная капуста, кимчи, кефир). Они снижают уровень гормонов стресса, уменьшая тревогу и депрессию.

Для работы мозга и памяти: Жирная рыба (дикий лосось), богатая омега-3, и черника с ее мощными антиоксидантами, стимулирующими выработку дофамина.

Идеальные перекусы

На перекус подойдут орехи (две порции в день снижают спазм сосудов при стрессе) и горький шоколад, содержащий нейротрансмиттеры, блокирующие боль и депрессию. Авокадо также отличный выбор, богатый белком, калием, витаминами Е, В и фолиевой кислотой.

Что исключить

Категорически не рекомендуется снимать стресс алкоголем. Этот "метод расслабления" ведет к зависимости, истощению адаптационных ресурсов и серьезным негативным последствиям для всего организма, передает дзен-канал "Леди Mail".